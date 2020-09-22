曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患

英國曼徹斯特（Manchester，當地港人簡稱曼城）為手持英國國民（海外）護照（BNO）港人熱捧的落腳地，主因當地樓價僅為倫敦一半，卻有更大升值潛力，加上工作機會不少，又有大量港人聚居，本港亦有航班飛往曼城機場（但國泰的直航11月將會暫停，未來只能選擇於倫敦、杜拜等地轉機）。

曼城市中心人口，5年內料增2/3

租金升不停，一房單位近800英鎊

民生設施供不應求，釀成社會問題

▲ 曼徹斯特市中心Back George Street

曼城是英國近年發展最快的主要城市，不少巨企及政府部門進駐當地，帶動人口直逼第二大城市伯明翰外，當地興建的樓宇數目之多，更是英國數一數二，尤其是市中心周邊範圍，幾乎每一個街口都有樓盤正在動工。

雖然不少港人家庭的住屋目標，並非公寓（apartment／flat）為主的曼城市中心，而是校網較好、多數是獨立屋（detached house）或半獨立屋（semi-detached house）的塞爾（Sale）、奧爾特靈厄姆（Altrincham）等中產周邊城鎮，但曼城市中心公寓始終有龐大需求，亦為當地長遠發展帶來一大難題。

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一如倫敦、紐約、東京或香港等全球一線城市，曼城要升格至這個水平，無可避免地會面對市中心愈來愈擠迫的難題。

曼城市中心的居住人口，估計2025年會增至10萬，驟眼看不是很多，實際上卻較現時6萬人多逾3分之2，更不要與2011年人口普查的不夠1.2萬相比。這還未計算約250萬人口的大曼徹斯特區，每天有大量居民須前往曼城市中心工作或社交活動。

這遑論曼城市中心近年縱不斷擴大，但整體面積仍然很細，只得2.14平方英里，由西至東大約1小時步程。

▲ Deansgate Square為曼徹斯特市中心最高的豪宅級公寓

曼城市中心的人口持續上升，最大影響自然是推高租金，同時吸引大量投資者買入公寓放租。Numbeo數據顯示，該區一房公寓平均每月租金，本月已升至791英鎊（約7910港元），遠高於市郊的537英鎊（約5370港元）。

售價方面，曼城市中心公寓平均為每平方米3770英鎊（約3.77萬港元），以一房普遍有40平方米計，即最少15萬英鎊（約150萬港元），租金回報為6.3厘。

不過，當中並未計算英國業主一般會為租客支付管理費、地租等必需開支。再者，目前曼城市中心的一房公寓新樓，已要30萬英鎊（約300萬港元）起跳，變相令未扣除開支的租金回報率降至3厘多。

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另一影響是曼城市中心的商業區面積有限，發展又大幅落後於住宅時，導致民生設施供不應求。最簡單是英國人生活必備的酒吧，於新冠肺炎疫情爆發前，幾乎晚晚座無虛席，卻同時衍生噪音、醉酒鬧事等社會問題。

然而，強大的居住剛性需求，加上市中心樓盤相繼竣工入伙，恐怕將令上述民生問題進一步惡化。

如無意外，曼城未來多年仍是英國炙手可熱的市場，但市中心面對人滿之患的危機，卻愈來愈高。只能寄望當地政府沒有及早作出合適的城市規劃，如盡快落實一直只聞樓梯響的輕鐵新路線興建工程等，否則，其他大城市出現的亂象，勢必隨之而來。