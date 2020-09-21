【美股焦點】微軟收購《上古卷軸》發行商Bethesda母公司 涉75億美元

▲ 微軟斥資75億美元收購Bethesda母公司ZeniMax。

外電報道，微軟（美︰MSFT）擬斥資75億美元，收購遊戲公司ZeniMax，是微軟歷來最大的遊戲行業收購。ZeniMax旗下的遊戲工作室Bethesda擁有知名遊戲《上古卷軸》、《異塵餘生》等版權。

索尼（美︰SNE）及微軟均於今年推出新一代遊戲主機， 這次收購料是為了增加微軟自身遊戲的優勢。目前微軟的Xbox遊戲主機在市場佔有率上，遜於索尼的PlayStation，後者憑着獨家遊戲獲得不少優勢。

值得注意的是，此前微軟曾經宣布，將Bethesda的遊戲納入Game Pass。另方面，微軟亦積極在雲遊戲方面進行部署，此前已推出了雲遊戲服務Xbox Game Pass Ultimate。

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編輯︰侯景成