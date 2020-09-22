【中概股】華住：不因疫情減慢開店　有肯德基的地方就有華住的酒店

▲ 華住集團總裁金輝指，不會因為疫情而放慢開店，預計今年開業的酒店介乎1600至1800間，明年開業數量更甚。

華住集團 （01179） 成為第六隻來港第二上的中概股。疫情雖然對酒店業造成嚴重打擊，但華住集團總裁金輝指，不會因為疫情而放慢開店，預計今年開業的酒店介乎1600至1800間，明年開業數量將會更多，又指未來「有肯德基的地方必需要看見華住的酒店」。

內地即將迎來十一黃金周假期，金輝指，今年黃金周的酒店預訂情況較去年佳，主因出外旅遊轉為本地遊，而且市民消費能力上升，帶動休閒旅遊及度假需求。

金輝表示，中國的業務已走出最困難的階段，正處於快速恢復的時期，現時出租率及平均可出租客房收入已恢復至去年同期的95%及90%，惟參考過去經驗，預期平均房價較需時回復，相信會較出租率延遲約半年時間。

他預期，第四季的營收可回復至去年的9成以上，個別一綫城市因有大量會議舉行，商務客人或會快速回升，對中國市場前景充滿信心，但認為整體酒店業的報復性反彈不像餐飲業明顯，或在個別地區出現，皆因酒店供應量大且需求穩定。

下沉三、四綫城市搶市場份額

華住今年開店目標為1600至1800間，金輝指，不會因為疫情而放緩開店速度，更稱「2021年將是華住發展歷史上開業數量最多的一年」。他又用百勝中國 （09987） 作比較，稱華住目前進駐內地近500個城市，肯德基則覆蓋約1400個城市，未來「有肯德基的地方必需要看見華住的酒店」，致力下沉三、四綫城市，搶佔市場份額，實現千城萬店的擴張戰略。

金輝表示，集團亦不會在收購品牌方面卻步，收購注重協同效應及補充空白的地區，現時集團品牌的品類還不夠，例如在內地市場缺乏高端及豪華度假的品牌，由於該等品牌需時沉澱，收購可將該時間縮短。同時，集團會以填補地區空白進行收購，以及看重酒店的團隊。

問及在酒店業估值受壓時第二上市，是否與資金緊張有關，金輝指，現時現金流沒有壓力，可用現金充足，融資是希望可以改善債務成本結構，以及在疫情後進行更多國際化的併購。

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編輯：袁諾曦