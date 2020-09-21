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【美股分析】部署疫苗研發成功　高盛：價值股更勝周期股

股樓投資 21:36 2020/09/21

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據彭博報導，高盛策略師David Kostin 於上周五（18日）發表報告指，價值股的表現於８月22 日至9月8日期間，比增長股高出超過三個百分點，原因或與2021年第一季新冠疫苗成功面世的機會率由40%增至70%有關。

高盛表示，價值股的現金流具短存續期的特性（short-duration cash flows），因此在加息時表現會優於指數，而周期性股票和防禦性股票的平均存續期相似，這可以解釋為何它們與疫苗可能性之間缺乏相關性。

【美股焦點】Tesla周二召開「電池日」　七大看點提前知

他又指，投資者的共識是，一旦疫苗能夠確定面世，周期股將跑贏大盤。但是，觀乎各類股票的回報與疫苗前景的相關性，押注價值股，或是比周期股更好的策略。

過去價值股一直落後於增長股，更一直有「價值已死」之言，羅素 1000 價值指數自2016年底以來只升約 7%，同期增長股指數卻已翻了一倍以上。很多分析認為，情況或會在數月內逆轉，特別是剛剛科技股出現修正之後，投資動能可能有所改變。

在價值股中，高盛認為食品、飲料和煙草股與疫苗的相關性最高，至於原材料和設備股（capital goods）等一些傳統的周期性行業，也是高相關的行業。科技、硬體和設備、半導體，零售，則與疫苗的樂觀情緒成負相關性。

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撰文 : 林展鋒

加息 零售 美股 股票 行業 指數 疫苗

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