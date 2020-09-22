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【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）

即市財經 12:10 2020/09/22

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當年為匯豐拭淚的胡孟青，坦言對匯豐感情深厚，但現階段不宜心急「撈」匯豐。

匯豐 （00005） 股價未見底，匯豐股價進一步失守29元，迫近28元的世紀供股價。曾經因為匯豐股價急跌而落淚的獨立股評人胡孟青，接受《香港經濟日報》訪問時表示，環球息口未來3年難上升，不僅匯豐受影響，其他銀行也受壓，投資者應擔心環球銀行股前景，不排除未來銀行界會有更多合併或重組，預期匯豐股價會持續尋底。

胡孟青指，匯豐股價周一（21日）加速沉底，明顯與市場擔心匯豐會被列入《不可靠實體清單》有關。她認為，若本身沒有匯豐股票，現階段不急於「撈底」，若持有滙豐多年，收息已覆蓋了投資成本，是否沽出匯豐，就要視乎你對匯豐的感情有多厚，若有其他需要，不妨換馬。

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編輯：陳韻妍、吳敏芳

香港股票 胡孟青 銀行 滙豐控股（00005） 供股 倫敦 見底 沽出 撈底

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