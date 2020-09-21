▲ 伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普及其家庭成員都備受外界關注。特朗普長女伊萬卡多年前曾出版一本自傳，提到自己大學畢業不久就靠自己一次過付款，購買紐約一個過千呎的豪宅單位。但美媒披露伊萬卡當年購入的單位屬父親特朗普旗下物業，並獲父親提供100萬美元（約780萬港元）的優惠。

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福布斯（Forbes）報道，伊萬卡（Ivanka Trump）在2009年出版的自傳《 The Trump Card》透露，她在2004年大學畢業後靠自己努力，全額付款購入特朗普（Donald Trump）旗下物業Trump Park Avenue的一個單位，單位面積達1,549呎。Trump Park Avenue位於紐約市第59街及公園大道，屬曼哈頓區豪宅地段。

但伊萬卡強調自己是靠努力才能成功買樓，而並非靠父幹，更聲稱自己在是次交易未獲内部優惠。

伊萬卡又表示：

他（特朗普）不會只給我一個單位，即使他這樣做我也不會接受。我不希望這樣蒙受他的恩惠。 (He wouldn’t just give me an apartment, and I wouldn’t accept one if he did. I wouldn’t want to be beholden to him in that way.)

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但福布斯引述一份財務文件，顯示伊萬卡當時以150萬美元（約1,170萬港元）購入該單位，折合平均每呎968美元（約7,550港元）。但該物業其他業主購入的平均呎價為1,667美元（約13,002港元）。按照其單位面積計算。伊萬卡在這次交易獲得超過108萬美元的優惠。

據悉，伊萬卡於 賓夕法尼亞大學畢業後，曾於一間開發公司擔任項目經理一年，其後到家族企業特朗普集團任職高層。白宮指伊萬卡25歲時於特朗普娛樂度假村（Trump Entertainment Resorts）任職，並獲得15萬美元的董事酬金。

責任編輯：鄭錦玲