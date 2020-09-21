  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 22:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬

環球社會熱點 21:11 2020/09/21

分享：

伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普及其家庭成員都備受外界關注。特朗普長女伊萬卡多年前曾出版一本自傳，提到自己大學畢業不久就靠自己一次過付款，購買紐約一個過千呎的豪宅單位。但美媒披露伊萬卡當年購入的單位屬父親特朗普旗下物業，並獲父親提供100萬美元（約780萬港元）的優惠。

特朗普拉票失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」【下一頁】

福布斯（Forbes）報道，伊萬卡（Ivanka Trump）在2009年出版的自傳《 The Trump Card》透露，她在2004年大學畢業後靠自己努力，全額付款購入特朗普（Donald Trump）旗下物業Trump Park Avenue的一個單位，單位面積達1,549呎。Trump Park Avenue位於紐約市第59街及公園大道，屬曼哈頓區豪宅地段。

但伊萬卡強調自己是靠努力才能成功買樓，而並非靠父幹，更聲稱自己在是次交易未獲内部優惠。

伊萬卡又表示：

他（特朗普）不會只給我一個單位，即使他這樣做我也不會接受。我不希望這樣蒙受他的恩惠。

(He wouldn’t just give me an apartment, and I wouldn’t accept one if he did. I wouldn’t want to be beholden to him in that way.)

伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普 【下一頁】

但福布斯引述一份財務文件，顯示伊萬卡當時以150萬美元（約1,170萬港元）購入該單位，折合平均每呎968美元（約7,550港元）。但該物業其他業主購入的平均呎價為1,667美元（約13,002港元）。按照其單位面積計算。伊萬卡在這次交易獲得超過108萬美元的優惠。

據悉，伊萬卡於賓夕法尼亞大學畢業後，曾於一間開發公司擔任項目經理一年，其後到家族企業特朗普集團任職高層。白宮指伊萬卡25歲時於特朗普娛樂度假村（Trump Entertainment Resorts）任職，並獲得15萬美元的董事酬金。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】特朗普拉票失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」
今日
【美國大選】特朗普拉票失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」
【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命
今日
【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命
【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票
今日
【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票
【美國大選】伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普
2020/09/01
【美國大選】伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普
【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）
2020/08/28
【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）
選舉 政治 特朗普 伊萬卡 紐約 美國 總統大選

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間21:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國失業惡化 BNO移民點算好
英國失業惡化 BNO移民點算好
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間21:00）
新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙
新冠疫情令航空服務縮水 坐商務艙如降級經濟艙
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統