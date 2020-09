伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普及其家庭成員都備受外界關注。特朗普長女伊萬卡多年前曾出版一本自傳,提到自己大學畢業不久就靠自己一次過付款,購買紐約一個過千呎的豪宅單位。但美媒披露伊萬卡當年購入的單位屬父親特朗普旗下物業,並獲父親提供100萬美元(約780萬港元)的優惠。

福布斯(Forbes)報道,伊萬卡(Ivanka Trump)在2009年出版的自傳《 The Trump Card》透露,她在2004年大學畢業後靠自己努力,全額付款購入特朗普(Donald Trump)旗下物業Trump Park Avenue的一個單位,單位面積達1,549呎。Trump Park Avenue位於紐約市第59街及公園大道,屬曼哈頓區豪宅地段。

但伊萬卡強調自己是靠努力才能成功買樓,而並非靠父幹,更聲稱自己在是次交易未獲内部優惠。

伊萬卡又表示:

他(特朗普)不會只給我一個單位,即使他這樣做我也不會接受。我不希望這樣蒙受他的恩惠。

(He wouldn’t just give me an apartment, and I wouldn’t accept one if he did. I wouldn’t want to be beholden to him in that way.)