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【美國選舉制度】認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞

環球政治 12:31 2020/11/04

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一文看懂美國選舉制度

美國大選投票日在11月3日展開，全世界都會屏息以待，且看總統寶座誰屬。不過，美國選舉制度不同於我們一般認知的直接選舉，美國選舉制度是採用選舉人票制度，亦因此影響了候選人的選舉策略。選舉人票看似是間接選舉，不夠公平，但實際上選舉人票是更能夠平衡美國各州利益，從而維護國家整體利益。而本文將以問答形式，介紹美國選舉制度及選舉人票制度如何運作。

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  • 何時大選投票？要投票決定甚麼？

美國總統大選一般定於11月第一個星期二，而今年就是11月3日。

大選投票要決定的事情甚多，除了最受關注的總統人選，國會參議院和眾議院的議員人選、以至部分州的州長人選和州內事務公投，都會在當日透過投票決定。

今年眾議院全數435席都要接受選舉洗禮，而參議院則有33席需要選舉。

  • 有甚麼政黨參與？候選人有何特點？

美國政壇基本上由兩大黨主導，即民主黨及共和黨，近來數十年的總統皆出身自這兩黨。

共和黨（Republicans）屬於政治立場較保守的政黨，其代表動物形象為大象，代表顏色為紅色。該黨又稱大老黨（GOP，Grand Old Party），起源於1875年，當時內戰獲勝的共和黨稱為「Gallant Old Party」（勇敢老黨），其後逐漸演化為大老黨GOP。

民主黨（Democrats）則是傾向自由派的政黨，其代表動物形象為驢子，代表顏色為藍色。驢子形象可追溯至1870年，當時有政治漫畫以笨拙的驢子來諷刺反對內戰的民主黨。

近年總統候選人通常都有各自特色，像上屆有第一名女性候選人希拉莉、再之前則是第一名非洲裔候選人奧巴馬。

而今屆兩人的特點都相同，就是年邁，均超過70歲。共和黨特朗普即將74歲，而民主黨拜登更達78歲，更有望成為歷來最老上任的總統。

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共和黨以大象作為動物形象標誌，民主黨則是驢子。

  • 按美國選舉制度，候選人如何才贏出大選？

正如上文所述，美國選舉制度並非直接選舉，得票較多並不等同勝選，勝負關鍵實則繫於所得選舉人票的多寡。

美國50個州分按照人口數量差異，各有不同數量的選舉人票，全國選舉人票總數是538張，亦即勝選需要取得270張或以上。

以單一州分計算，加州擁有最多選舉人票，達55張；最少選舉人票的州分有8個，均只得3張，分別是阿拉斯加、蒙大拿、懷俄明、北達科他、南達科他、佛蒙特、達拉華，以及首都華盛頓。

選舉人票的投票取向，基本上跟從州內選民意願，而大部分州都是採用「勝者全取」（winner-takes-all）方式，除了緬因和內布拉斯加。

普遍州分選民的投票意向相對穩定，於是被視為紅州或藍州，例如加州長期傾向民主黨，故被視為藍州。只有少數州分的取態不定，稱為搖擺州，兩黨候選人往往需要在這些地方投放更多資源拉票。

美國選舉制度特別的地方，是採用選舉人票制。

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  • 為何要有選舉人票制度？

美國上屆大選，民主黨總統候選人希拉莉贏得較多選票，但共和黨的特朗普靠選舉人票制度贏出，於是惹來極少數對美國政治不認識的人質疑，認為美國大選存在漏洞。

美國大選放棄了採取最常見的一人一票直選制度，反而是用上相對間接的選舉人票制度，是有其決定性因素，就是平衡國內各州的不同利益。

美國國土幅員遼闊，存在50個州，在人口、資源、產業等結構各有不同，不能一概而論。為了迫使美國總統施政時會顧及整體各州，而非只重視個別人口大州，甚至放棄人口稀疏的小州，於是便產生了選舉人票制度，從而便讓各州都可以成為投選總統的持份者。

  • 誰人有資格投票？

只要是年滿18歲的美國公民，都有資格投票，但不少州分都會要求選民出示身份證明文件，例如駕駛執照，以防止選舉舞弊。

美國大部分選民都會選擇在投票日親身前往票站，但也可以透過郵寄方式投票。在2016年，約21%選民選擇了郵寄投票；而今年受到新冠肺炎疫情影響，選擇郵寄投票的選民有可能會大幅增加。

  • 甚麼時候有結果？總統當選人何時上任？

如果要完成全部點票，一般需時數日，但通常在投票日翌日上午，今屆即11月4日，勝負形勢基本上已經分明。

就像特朗普2016年在翌日美東時間上午3時，便已經宣布勝利，並發表勝利演說。而對上一次遲遲未分勝負的大選，是2000年，當時鬧至最高法院，結果要由最高法院在大選投票日後約一個月才判決。

勝出者的就職日為翌年1月20日，意味拜登一旦當選，特朗普並不會即時下台，而是待至明年1月19日才會離開。

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新冠肺炎肆虐，未知會否打擊選民投票意慾。圖為弗吉尼亞州9月提早投票。

責任編輯：陳啟賢

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