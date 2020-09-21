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【美股焦點】科技股IPO熱潮席捲美國 焦點新股Palantir、Asana即將上市

即市財經 20:46 2020/09/21

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美國科技股IPO熱潮持續，未有受科技股調整影響。

近日美國科技股連番下跌，觸發股市震盪，包括蘋果（美︰AAPL）在內的科網巨頭股價自高位回吐。然而，同一時間，在美上市的科技新股，卻意外受到了投資者的追捧。「股神」巴菲特有份投資的Snowflake（美︰SNOW）上市首日大漲逾倍。

雲計算公司Snowflake上市首日暴漲，令巴菲特從新股投資中豪賺8億美元，引起市場關注。這亦是巴菲特首次參與新投資，作為價值投資者的他向來重視公司的盈利數字，因此不會投資沒有往績表現可參考的新股，更遑論一家全年收入僅2.6億美元的初創科技企業。

巴菲特異常的舉動引起了市場關注。另一方面，在整體科技板塊陷入調整的背景下，科技新股的表現依然強勁。遊戲引擎開發商Unity（美︰U）上周五首掛亦大漲3成。值得注意的是，Unity早在招股期間，已屢次上調發行價區間，由最初的34至42美元，到最後確定發行價為52美元。

SaaS股JFrog（美︰FROG）、分析平台Sumo Logic（美︰SUMO）等近日上市的新股表現同樣不俗。佛羅里達大學學者Jay Ritter表示，今年以來IPO企業上市首日平均漲幅約為42%，創下2000年互聯網泡沫以來的最高水平。

IPO熱潮目前尚未退卻，投資者開始將焦點放在即將上市的新股，數據分析公司Palantir及工作軟件公司Asana目前是最受市場關注的未上市新股。

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編輯︰侯景成

美股 巴菲特 IPO

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