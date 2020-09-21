【英國疫情】政府指如不加強限制 10月中日增5萬確診

▲ 英國首席醫療官惠蒂警告如不採取進一步限制，英國10月中時將會每日增加5萬宗病例。

英國的新冠肺炎疫情惡化，民眾憂慮政府宣布封城，湧至超市搶購日用品。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）警告，英國如不採取進一步限制措施，到10月中時將會每日增加5萬宗病例。

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英國周日（20日）再增3,899宗新冠肺炎病例，及再增18名患者死亡，疫情有加劇跡象。惠蒂與英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance），周一（21日）於記者會上表示，他們預計英國的確診數字會每7日增一倍。

兩人表示如不採取措施，英國於下月中的疫情會大幅升溫，每日增加5萬宗病例，更可能於一個月後的11月中，導致每日超過200名新冠肺炎患者死亡。惠蒂更警告如英國的確診數字每隔7日增一倍，將會由目前相對較小的數字，於短時間内增加至龐大數字。

惠蒂引述英國國家統計局（ONS）的數據，指出目前英國平均每日增6,000人感染新冠肺炎，累計約有7萬人為活躍患者。他表示全國目前不到8%的人口染疫，但倫敦為英國疫情重災區，感染率高達17%。

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據悉，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日與惠蒂、財相辛偉誠（Rishi Sunak）及衛生大臣夏國賢（Matt Hancock），於首相府商討英格蘭可能採取的進一步措施。

政府專家警告疫情嚴峻需進一步限制之際，英國多個地區宣布由周二（22日）起收緊防疫措施，包括英格蘭西北部、西約克郡、英格蘭中部及英國南威爾斯(South Wales )的四個郡。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）也表示，幾乎肯定（ almost certainly）未來數日會於蘇格蘭實施進一步封鎖措施。

責任編輯：鄭錦玲