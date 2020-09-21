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【中印關係】印度官員表明無意全面禁止　中國電訊設備及應用程式可在印度重現？

即市財經 20:04 2020/09/21

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印度官員表示無意全面禁止中國通訊設備及手機應用程式。

根據印度傳媒報導，印度電子及信息技術部國務部長Sanjay Dhotre在回覆國會議員查詢時表示，印度政府無意把華為及中興通訊 （00763） 排除在印度5G建設之外。

印度與中國邊緣衝突，加上美國呼籲抵制中國通訊設備，令中印關係非常緊張，印度早前更禁止不少中國的App包括騰訊 （00700） 旗下的微信及抖音，不過印度政府未有正式表明對中國通訊設備公司的表態，亦沒有計劃禁止所有與中國相關的App。

實際上，印度電訊商與中國公司有不少的合作，例如華為與印度電訊商Airtel及Reliance Jio在印度第三大城市班加羅爾（Bengaluru ）有合作項目，中興通訊與Airtel在加爾各答（Kolkata）同樣有合作。根據Sanjay Dhotre的另一份回答，印度國有電訊企業BSNL的移動網絡中，有超過44%來自中興通訊，有9%來自華為。

自從7月中印關係進一步惡化，Airtel在與華為或中興合作的項目上，額外給予Ericsson及Nokia參與，然而在印度政府正式表明態度前，並沒有中斷與中國企業的合作。

今次Sanjay Dhotre的表態，算是近期少有印度政府對中國電訊設備及App「友好」的表示。

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編輯：謝克迪

 

 

華為 印度 中興通訊（00763） 中印關係 經濟 電訊商 5G

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