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【數據私隱】消費者憂數據被濫用　專家：企業需確保數據安全

科技 08:00 2020/09/22

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僅44%消費者認同，分享個人數據以獲取某些好處是值得的，同時，大多數企業與消費者都認為，數據交換讓企業獲得較多好處。

數據成為企業挖掘商機的寶庫，但消費者的警覺性亦有所提高，擔憂企業過度收集個人數據，侵害私隱權益。有調查指出，企業高估了消費者對分享數據以換取服務體驗與價值的意願，專家建議，企業要推出措施，加強數據收集方式與使用的透明度，同時加強安全水平。

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Mastercard日前公布一項調查指出，72%消費者表示會關注企業如何收集和使用數據，與之相對，88%企業高管亦指，公司進行數據實踐和戰略規劃，消費者關注將是首要考慮因素。不過，在實踐上，企業表現或暫時未能符合消費者期望，55%企業高管認為，企業在數據政策已相當透明，但僅28%消費者認為情況確實如此。更有26%高管擔心，高透明度有可能成為威脅，因消費者全面理解情況後，有可能不願繼續分享數據。

值得留意的是，僅44%消費者認同，分享個人數據以獲取某些好處是值得的，同時，大多數企業與消費者都認為，數據交換讓企業獲得較多好處。

有營銷專家指出，雖然眼前消費者尚未喪失分享數據的意願，但長遠計，如果企業不加強數據政策透明度，現時的模式或不能持續。報告建議，企業宜改善溝通的方式，清晰地分享數據能為消費者帶來的優點，並留意消費者所關注的問題。事實上，消費者最擔憂的，是數據被用作身份盜用或欺詐用途、在企業數據外洩事件中受害、以及數據被第三方取用。

責任編輯: 周俊霖

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