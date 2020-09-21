【匯豐股價】匯豐長情股東曾淵滄：不擔心匯豐0005　若賭性強可博一博「撈底」

▲ 滙豐長期股東曾淵滄稱，自己並不擔心滙豐股價，因為多年收息已取回成本。

滙豐控股 （00005） 股價屢創新低，滙豐股價跌穿30關，向28元的世紀供股價進發。持有滙豐股票多年的滙豐長情股東曾淵滄接受《香港經濟日報》查詢時表示，中國於上周末才正式就《不可靠實體清單》立法，相信不會立即便公布制裁名單，而且中國的制裁名單是企業對企業，相信不會因為孟晚舟一個人，而制裁滙豐。

「滙豐沒有封殺任何美國企業，相信環球時報的報道只是「試水溫」，或許只是傳聞。」

環時指滙豐或列入《不可靠實體清單》，詳情可看【下一頁】

滙豐股價愈跌愈有，曾淵滄稱，自己並不擔心滙豐股價，因為多年收息已取回成本，現時是「零成本」持有滙豐。

他強調，自己從來不「撈底」，因撈底與賭錢沒有分別，但「若你賭性強，可以博一博。」

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編輯：陳韻妍