【美股焦點】小鵬汽車獲摩通「增持」評級　目標價27美元

隨著Tesla（TSLA）引起的電動車熱潮，中國的蔚來汽車（NIO）、理想汽車（LI）、以及上月於美國上市的小鵬汽車（XPEV）都近期崛起。小鵬汽車周二（22日）首次獲得摩根大通給予初始評級「增持」，目標價為27美元。

摩根大通 分析師 Nick Lai 認為，作為一家專注於自主駕駛解決方案的電動汽車初創企業，該公司將從中國的智能電動汽車長期增長趨勢中受益，並且引領這一趨勢。 分析師還預計，到2025年，中國汽車市場內電動車的普及率將由去年的不足5%增至13%或更高。他預計，到2025年，小鵬汽車的年複合增長率將達73%。

專家警告美股將出現「電動車泡沫」【下一頁 】

小鵬汽車8月27日於紐交所上市，成為繼蔚來、理想之後，第三家在美國上市的中國電動車製造商。該公司發行價為15美元，首掛當日即升四成。本周三（23日）公司股價下跌1.92%，暫報18.94美元，距離摩根大通目標價仍有逾四成上市空間。

小鵬汽車成立於2015年1月，總部位廣州，目前在內地市場提供G3、P7兩種車型。根據IHS的研究，其G3車型是去年中國三大暢銷電動運動型多功能車之一，此外，該公司於今年五月開始生產四門運動轎車P7。產量方面，截至今年7月31日，小鵬累計交付1.9萬輛G3，以及2,000輛P7。

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編輯：李勝男