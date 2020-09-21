金斯瑞董事長章方良被「監視居住」 涉違反中國進出口規定

▲ 金斯瑞董事長章方良章方良目前正處於在中國「監視居住」 狀態，涉違反中國進出口規定。

金斯瑞 （01548） 披露，中國海關緝私部門對集團位於中國南京和鎮江的公司辦公地點進行檢查，該檢查是關於涉嫌違反中國法律關於進出口的規定。董事長、非執行董事兼控股股東之一章方良目前正處於在中國「監視居住」 狀態，金斯瑞4名其他員工被拘留訊問。

金斯瑞表示，監管機構尚未提供任何文件表明對章方良的監視居住與他擔任公司或公司任何子公司的高級管理人員或董事有關。目前無任何實體或個人被提出檢控。

金斯瑞又稱，章方良仍可以通過適當的方式繼續參與集團重大事務的決策，他作為公司的非執行董事，原本也不參與公司的日常運作。同時，章方良是金斯瑞附屬公司傳奇生物（美：LEGN）的董事長兼首席執行官。鑒於目前對章方良的限制，傳奇生物的董事會已委任現任傳奇生物首席財務官黃穎擔任臨時首席執行官，自9月21日起生效。

金斯瑞上周五起短暫停牌，將自明日上午9時起恢復買賣。

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編輯：陳健婷