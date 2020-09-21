【每日焦點】Fortnite macOS版本將停止運作　YouTube設限iOS 14畫中畫功能

▲ 近日，遊戲開發商Epic Games宣佈旗下所有遊戲將停止支援以「Apple ID」方式登入。另外，Apple在iOS 14系統加入畫中畫模式，但被爆出新功能只限YouTube付費用戶使用。

蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games雙方繼續僵持不斷，Epic Games更宣佈旗下所有遊戲將停止支援以「Apple ID」方式登入。近日，Apple最新推出的iOS 14系統，加入畫中畫模式，但被爆出新功能只限YouTube付費用戶使用。

蘋果（Apple）早前與遊戲開發商Epic Games的爭議愈演愈烈，Apple勒令Epic Games需要即時將手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架，並以停用其開發者帳戶以示警告。不過，Epic Games不願妥協，甚至宣佈旗下所有遊戲包括Fortnite，將停止支援以「Apple ID」方式登入。而最近亦表示，《Fortnite: Save the World》的macOS版本也因此將會停止運作。

蘋果停用Epic帳號 Fortnite macOS版本將停止運作

另外，早前Apple宣布在iOS 14系統加入畫中畫模式，不少用戶對於新功能都十分期待。Apple推出全新的畫中畫模式，用戶在觀看YouTube時，可以縮小影片畫面，並同時操作其他手機程式。用戶需要升級至iOS 14系統，再透過Safari瀏覽器開啟YouTube，然後選擇畫中畫功能，當回到主畫面後，影片就會以畫中畫形式播放。但近日就有iOS 14用戶發現，無法在YouTube使用畫中畫模式，而新功能只限YouTube的付費用戶使用。

【iOS 14】iOS 14支援YouTube畫中畫模式 僅限付費用戶使用



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責任編輯：李寶如