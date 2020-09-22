【支援中小企】 中小企分散中美市場風險　生產力局：BUD專項基金申請上半年按年升84%

▲ 生產力局首席創新總監張梓昌（中）表示，不少中小企申請BUD專項基金，相信與中美角力下，希望分散投資有關。圖左為中小企資援組代表葉愛莉；圖右為CV Group LIMITED創作總監李惠玲。（朱悅瀅攝）

生產力局營運的「中小企資援組」（SME ReachOut），協助中小企申請政府資助計劃。生產力局首席創新總監張梓昌表示，發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）較受歡迎，相信與中美角力下，不少中小企希望分散投資有關。

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張透露，中美關係緊張，不少廠商希望將廠房遷移至東南亞，港企亦將市場移至內地及東盟。BUD專項基金於今年上半年，申請數字按年升84%，獲批申請數目超過410宗，資助總額逾2.6億元。

設計及製作中小企 疫情下加快拓展中國市場

本地設計及製作公司CV Group LIMITED 透過中小企資援組的協助，3月遞表，6月已成功申請BUD專項基金。其創作總監李惠玲表示，政府申請文件繁複，幸得資援組講解了不少填表細節，亦定期跟進其申請進度，直至申請成功為止。

李認為，疫情反令她覺得要加快拓展業務，「將所有業務放在同一市場有危機，得知內地中小企對我們的業務有需求，故拓展中國市場分散風險。」

中小企資援組首8月 接觸中小企近2萬人次

張梓昌指，中小企資援組於今年1月營運以來，過往8個月透過外訪工商廈、電話、網絡形式等，接觸中小企東主及管理層近2萬人次。中小企資援組代表葉愛莉補充，大部分中小企不清楚應申請什麼基金，故會深入講解申請表上的每個項目，以及所需提交文件，以減省審批程序和時間。

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記者：朱悅瀅