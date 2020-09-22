  • 27°C
香港時間 : 2020922日 (二) 00:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【支援中小企】 中小企分散中美市場風險　生產力局：BUD專項基金申請上半年按年升84%

商業 00:00 2020/09/22

分享：

生產力局首席創新總監張梓昌（中）表示，不少中小企申請BUD專項基金，相信與中美角力下，希望分散投資有關。圖左為中小企資援組代表葉愛莉；圖右為CV Group LIMITED創作總監李惠玲。（朱悅瀅攝）

生產力局營運的「中小企資援組」（SME ReachOut），協助中小企申請政府資助計劃。生產力局首席創新總監張梓昌表示，發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）較受歡迎，相信與中美角力下，不少中小企希望分散投資有關。

【支援中小企】生產力局續中小企優惠措施　延至明年3月底

【中小企教室】轉型「網購」平台　制定目標選好合適工具

張透露，中美關係緊張，不少廠商希望將廠房遷移至東南亞，港企亦將市場移至內地及東盟。BUD專項基金於今年上半年，申請數字按年升84%，獲批申請數目超過410宗，資助總額逾2.6億元。

設計及製作中小企　疫情下加快拓展中國市場

本地設計及製作公司CV Group LIMITED 透過中小企資援組的協助，3月遞表，6月已成功申請BUD專項基金。其創作總監李惠玲表示，政府申請文件繁複，幸得資援組講解了不少填表細節，亦定期跟進其申請進度，直至申請成功為止。

李認為，疫情反令她覺得要加快拓展業務，「將所有業務放在同一市場有危機，得知內地中小企對我們的業務有需求，故拓展中國市場分散風險。」

中小企資援組首8月　接觸中小企近2萬人次

張梓昌指，中小企資援組於今年1月營運以來，過往8個月透過外訪工商廈、電話、網絡形式等，接觸中小企東主及管理層近2萬人次。中小企資援組代表葉愛莉補充，大部分中小企不清楚應申請什麼基金，故會深入講解申請表上的每個項目，以及所需提交文件，以減省審批程序和時間。

想了解更多中小企資援組早前的活動？ 請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅

相關文章

【支援中小企】生產力局續中小企優惠措施　延至明年3月底
2020/09/21
【支援中小企】生產力局續中小企優惠措施　延至明年3月底
【中小企教室】轉型「網購」平台　制定目標選好合適工具
2020/09/19
【中小企教室】轉型「網購」平台　制定目標選好合適工具
【支援中小企】調查：中小企受打擊是大企兩倍　善用科技可減少失業率
2020/09/16
【支援中小企】調查：中小企受打擊是大企兩倍　善用科技可減少失業率
【中小企融資擔保】百分百擔保貸款優化　港銀表示歡迎　中銀：已批4700宗
2020/09/15
【中小企融資擔保】百分百擔保貸款優化　港銀表示歡迎　中銀：已批4700宗
疫情 中小企資援組 香港生產力促進局 中美關係 中國 東南亞 東盟

下一篇文章

體育節繼續舉行　委任前恒生總裁高級顧問張樹槐為籌備委員會委員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家
【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【獨家發售】Klook 9月21日售Snoopy Run門票　首設虛擬跑後備方案
【獨家發售】Klook 9月21日售Snoopy Run門票　首設虛擬跑後備方案
【疫市求職】戶戶送今年增逾3千送餐專員　應付外賣需求
【疫市求職】戶戶送今年增逾3千送餐專員　應付外賣需求
【消費優惠】麥當勞9月21日至9月27日優惠　10元玉子牛堡、35元McCafé蛋糕套餐
【消費優惠】麥當勞9月21日至9月27日優惠　10元玉子牛堡、35元McCafé蛋糕套餐
【限聚令放寬】派對房間受4人限制　業界：重開後生意只有疫情前2至3成
【限聚令放寬】派對房間受4人限制　業界：重開後生意只有疫情前2至3成