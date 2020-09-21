  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 20:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【加班文化】日本一半企業非法加班工作　近四成公司員工每月加班逾80小時

環球政經 19:54 2020/09/21

分享：

加班對港人而言並不陌生，對於同樣有加班文化的日本亦然。日本政府厚生勞動省去年調查了全國3期間公司，發現有近一半企業違法讓員工超時加班，當中更有約37.1%的公司，平均每月讓員工加班80小時，這被視為是「過度工作的死亡線」。

【碳排放不平等】最富裕一成人口 佔全球逾半碳排放【下一頁

南韓現首宗新冠肺炎及流感雙重感染 專家：傳染力可增2至2.5倍【下一頁

據日本放送協會（NHK）報道，厚生勞動省去年針對全國疑似讓勞工違法加班的32,981間公司進行調查。結果發現有15,593間公司違法讓勞工超時加班，佔整體的47.3%。當中的違法行為包括沒有與勞工簽訂加班的勞資加班協定，以及讓勞工加班超出了規定的加班上限時數。

當中有5,785間公司讓員工每周加班超過被視為「過度工作的死亡線」的80小時。調查也發現有730宗極端案例，這些公司讓員工每周加班超過150小時。

厚生勞動省表示，日本現時有過半數的企業已與員工簽訂勞資加班協定，有超過九成的大企業也已簽訂。又指平均每個月讓員工超時加班超過80小時的公司已較前一年度減少，但長時間工作會影響員工的健康，會繼續向業界爭取最長工時的規定。

日本國會眾議院2018年通過勞動法改革，打工仔每周規定加班上限為每月45小時、每年360小時；繁忙時期等特殊情況不超過每月100小時，每年最多可有6個月繁忙期，若企業違反規定，最高可判罰30萬日圓（約2.2萬港元）。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

財務自由 過勞 日本 港元 日圓

上一篇文章

【著數優惠】中秋佳節送禮　AEON最新優惠一覽

下一篇文章

【氣候變化】籲各國對抗自然威脅 峰會前逾560間全球企業聯署

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情