【加班文化】日本一半企業非法加班工作　近四成公司員工每月加班逾80小時

加班對港人而言並不陌生，對於同樣有加班文化的日本亦然。日本政府厚生勞動省去年調查了全國3期間公司，發現有近一半企業違法讓員工超時加班，當中更有約37.1%的公司，平均每月讓員工加班80小時，這被視為是「過度工作的死亡線」。

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據日本放送協會（NHK）報道，厚生勞動省去年針對全國疑似讓勞工違法加班的32,981間公司進行調查。結果發現有15,593間公司違法讓勞工超時加班，佔整體的47.3%。當中的違法行為包括沒有與勞工簽訂加班的勞資加班協定，以及讓勞工加班超出了規定的加班上限時數。

當中有5,785間公司讓員工每周加班超過被視為「過度工作的死亡線」的80小時。調查也發現有730宗極端案例，這些公司讓員工每周加班超過150小時。

厚生勞動省表示，日本現時有過半數的企業已與員工簽訂勞資加班協定，有超過九成的大企業也已簽訂。又指平均每個月讓員工超時加班超過80小時的公司已較前一年度減少，但長時間工作會影響員工的健康，會繼續向業界爭取最長工時的規定。

日本國會眾議院2018年通過勞動法改革，打工仔每周規定加班上限為每月45小時、每年360小時；繁忙時期等特殊情況不超過每月100小時，每年最多可有6個月繁忙期，若企業違反規定，最高可判罰30萬日圓（約2.2萬港元）。

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責任編輯：楊子瑩