  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 21:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡安全】疫情增網上渠道風險　金融業易受自動程式攻擊

科技 20:30 2020/09/21

分享：

有報告揭示，受疫情影響，本年網絡交易量較去年激增，而金融服務機構受到自動程式機械人攻擊的數目較高。

新冠肺炎疫情改變消費者行為，企業經營模式轉向轉數碼化，但同時讓不法份子有更多機會。有報告揭示，受疫情影響，本年網絡交易量較去年激增，而金融服務機構受到自動程式機械人攻擊的數目較高。

根據LexisNexis Risk Solutions 發布的《網絡犯罪分析報告》，在2020年1月至6月期間，不少消費者在網上購買產品及使用服務，新裝置和新數碼身份的交易有所增加，網絡交易量較去年激增。其中流動裝置交易量持續上升，佔2020年上半年所有交易的66%，大幅超越2015年初20%的水平。

＜＜【網絡安全】黑客發送「彈出式」虛假通知　誘使用戶購買惡意軟件

＜＜【網絡安全】疫情加快企業數碼轉型　Forcepoint推防護服務
 
總體而言，亞太區內網絡攻擊率為3%，高於全球平均水平的1.4%。其亞太區攻擊率持續超越北美、中東及非洲等地區。另外，由人類發動的整體攻擊率按年下跌33%，當中金融服務行業攻擊率下降23%，而針對電子商務攻擊率下跌55%。此外，自動程式機械人成為全球主要的攻擊途徑，金融服務機構的攻擊數目大幅上升，並持續高於其他行業。

報告反映，在各國實施封鎖期間，電子商務企業在數碼支付的攻擊數目有所增加，黑客會冒充身分，並以第一方信用卡退款欺詐進行帳戶盜用攻擊。在網上客戶體驗方面，新建立帳號錄得的攻擊率高於其他交易種類，而網上支付攻擊數目最多。

其欺詐與識別市場策劃總監Rebekah Moody 表示，詐騙份子專門尋找容易下手的目標，例如政府補助計劃、門檻較低的信貸或媒體公司等。商家宜設置多層防護措施，全面偵測可能發生的攻擊，為免日後受到新型網絡威脅。

＜＜【數碼轉型】調查：企業雲端管理認知不足　數碼轉型受阻

責任編輯：李寶如

相關文章

【網絡安全】黑客發送「彈出式」虛假通知　誘使用戶購買惡意軟件
今日
【網絡安全】黑客發送「彈出式」虛假通知　誘使用戶購買惡意軟件
【美國大選】微軟報告：中俄伊黑客涉試圖干預選舉
2020/09/11
【美國大選】微軟報告：中俄伊黑客涉試圖干預選舉
【中美角力】美國土安全部警告　中國黑客用漏洞向美政府發動攻擊
2020/09/15
【中美角力】美國土安全部警告　中國黑客用漏洞向美政府發動攻擊
【網絡保安】疫下催化企業轉型　黑客網絡釣魚飆升五成
2020/09/09
【網絡保安】疫下催化企業轉型　黑客網絡釣魚飆升五成
疫情 流動裝置 金融 媒體 行業 黑客 亞太 金融服務 服務 新冠肺炎

下一篇文章

【每日焦點】Fortnite macOS版本將停止運作　YouTube設限iOS 14畫中畫功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari
【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari
【小米產品】傳小米將推360Hz電競顯示器　24.5吋屏僅售1,161元
【小米產品】傳小米將推360Hz電競顯示器　24.5吋屏僅售1,161元
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響
【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響