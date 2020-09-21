【網絡安全】疫情增網上渠道風險　金融業易受自動程式攻擊

▲ 有報告揭示，受疫情影響，本年網絡交易量較去年激增，而金融服務機構受到自動程式機械人攻擊的數目較高。

新冠肺炎疫情改變消費者行為，企業經營模式轉向轉數碼化，但同時讓不法份子有更多機會。有報告揭示，受疫情影響，本年網絡交易量較去年激增，而金融服務機構受到自動程式機械人攻擊的數目較高。

根據LexisNexis Risk Solutions 發布的《網絡犯罪分析報告》，在2020年1月至6月期間，不少消費者在網上購買產品及使用服務，新裝置和新數碼身份的交易有所增加，網絡交易量較去年激增。其中流動裝置交易量持續上升，佔2020年上半年所有交易的66%，大幅超越2015年初20%的水平。

＜＜【網絡安全】黑客發送「彈出式」虛假通知 誘使用戶購買惡意軟件

＜＜【網絡安全】疫情加快企業數碼轉型 Forcepoint推防護服務



總體而言，亞太區內網絡攻擊率為3%，高於全球平均水平的1.4%。其亞太區攻擊率持續超越北美、中東及非洲等地區。另外，由人類發動的整體攻擊率按年下跌33%，當中金融服務行業攻擊率下降23%，而針對電子商務攻擊率下跌55%。此外，自動程式機械人成為全球主要的攻擊途徑，金融服務機構的攻擊數目大幅上升，並持續高於其他行業。

報告反映，在各國實施封鎖期間，電子商務企業在數碼支付的攻擊數目有所增加，黑客會冒充身分，並以第一方信用卡退款欺詐進行帳戶盜用攻擊。在網上客戶體驗方面，新建立帳號錄得的攻擊率高於其他交易種類，而網上支付攻擊數目最多。

其欺詐與識別市場策劃總監Rebekah Moody 表示，詐騙份子專門尋找容易下手的目標，例如政府補助計劃、門檻較低的信貸或媒體公司等。商家宜設置多層防護措施，全面偵測可能發生的攻擊，為免日後受到新型網絡威脅。

＜＜【數碼轉型】調查：企業雲端管理認知不足 數碼轉型受阻

責任編輯：李寶如