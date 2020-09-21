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【港股追蹤】5G上客量加快 但三大電訊商股價未見起色

股樓投資 19:21 2020/09/21

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內地三大電訊股今年上半年都交出一份理想的中期業績，曾經令板塊股價出現小陽春。但近期市況轉弱，行業股份走勢亦轉差，中電信（00728）今日跌近2.8%;中期業績最標青的中聯通（00762），今日跌幅更達3.7%，就算是剛公布8月份上客量續有進展的中移動（00941），今日亦跌逾1%，跌至接近半年低位。

中移動今日公布，8月份移動客戶數目錄9.46億戶，按月減少47.3萬戶。當中,5G套餐客戶數9,815.7萬戶，按月增加1,410萬戶，較7月份時淨上客1,385.8萬戶有所提速；4G客戶數7.67億戶，按月增加334.2萬戶。公司今年來累計客戶數淨減少437.5萬戶，較7月份的淨減少390.2萬戶有所加快，故對集團而言，今次屬利好消息。

【港股追蹤】大行轉軚？ 小米股價同時轉弱，詳情請按【見下頁

工信部上周公布通信業首8個月運行情況，期內電信業務收入累計完成9,153億元人民幣(下同)，按年增長3.1%，增速與1至7月持平。當中以固定通信業務收入較快增長，移動通信業務收入仍下滑。首8個月三家基礎電信企業實現固定通信業務收入3,108億元，按年增長11.6%，增速較上年同期提高2.1個百分點。

雖然上客量持續提升，但內地近年提倡「提速降費」政策，縱使確實能吸引用戶加入流動網絡，惟旺丁不旺財情況難以扭轉，加上今年是5G元年，三大電訊商都需要對5G基建預留不少資本開支，明年情況就算好轉，也需要預留資本，故行業前景短時間以難以好轉，股價現水平或繼續整固。

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記者：葉志偉

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