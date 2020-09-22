【買樓理財】納米樓連環蝕讓　投資者趁機入市　料享3.5厘回報

政府早前放寬首置按保，不少買家轉買大單位，令納米樓客源大減，適逢經濟前景未明，部分納米樓業主趁機沽貨，更不惜蝕錢走人。有投資者睇準時機，趁機買入收租。

【收租理財】豪宅租金回報率史上最低 細單位更值投資？【下一頁】

美聯彭文浩說，尖沙咀AVA 62，中層C室，實用面積173平方呎，開放式間隔，剛以390萬元易手。資料顯示，原業主於2016年1月，以409.3萬元購入上址，現帳面蝕19.3萬，物業貶值近半成。

代理續說，新買家是投資者，購入上址作收租用途，料每月租金可達1.15萬元，以上述成交價390萬元計，預期租金回報率約3.5厘。

【買樓上車】樓齡僅5年 首期不用40萬 洪水橋有盤揀 上車客首選？【下一頁】

樓市回暖 投資客再度入市

事實上，近期屢有投資者入市，香港置業沈行進說，淘大花園K座中低層8室，實用面積378平方呎，剛以610萬元易手，實用呎價約16,138元。據悉，新買家為投資者，心儀單位裝修精美，估計每月租金約1.6萬元，回報逾３厘，故睇樓兩次，即買入收租。

此外，美聯李天傑說，馬鞍山新港城L座高層3室，實用面積363平方呎，早前叫價650萬元連租約放售，吸引區內投資客睇樓。單位最終以633萬元易手，實用呎價約17,438元，料作出租用途。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機