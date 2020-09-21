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【網絡安全】疫情加快企業數碼轉型　Forcepoint推防護服務

科技 19:09 2020/09/21

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網絡安全解決方案供應商Forcepoint宣佈，其安全存取服務前端（SASE）解決方案將推出一系列網絡安全防護服務。

近年各行各業都流行數碼化，而新冠肺炎疫情正好讓企業數碼化進程加快。由於疫下不少企業都實施在家工作安排，迫使他們轉向雲端應用以方便員工。針對現時在家工作及遙距學習的新常態，網絡安全解決方案供應商Forcepoint宣佈，其安全存取服務前端（SASE）解決方案將推出一系列網絡安全防護服務。

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據Gartner早前發佈的《2020年網絡安全技術成熟度曲線報告》顯示，真正的SASE是雲端原生的，可動態擴展及於全球存取，並以微服務及多租戶技術為基礎。SASE能為企業的基礎架構與營運（I&O）及保安應變團隊提供一站式及全面的網絡安全服務，從而解決企業在數碼轉型、邊緣運算及流動辦公上遇到的問題。

Forcepoint推出SASE解決方案的全新套裝動態邊緣防護服務（Dynamic Edge Protection），包括雲端安全閘道（Cloud Security Gateway）及私人網絡（Private Access），以應對企業內大量員工需要遙距工作的網絡安全需求，包括威脅防護及數據保障問題，並同時降低網絡安全的複雜性及互聯網產品的互操作性挑戰。

Forcepoint亞太區戰略業務總監Nick Savvides表示，對現今安全團隊而言，如何保護用戶免受威脅，使在家工作的使用者能安全地連接至雲端或本地企業應用程式，以及控制和保護在家工作使用者瀏覽並轉移數據都是他們最關注的問題。

Dynamic Edge Protection讓企業能使用雲端改變其網絡和安全架構，簡化連接並透過整個分佈式應用程式和網絡環境，統一實施安全政策。而Cloud Security就融合市場上的Secure Web Gateway (SWG)、Cloud Access Security Broker (CASB)及Data Loss Prevention (DLP) 技術，整合到一個集中管理的雲端服務，能有效降低企業30%軟件擁有成本。

而Private Access則是一項新的雲端服務，能夠為企業提供真正的零信任遙距存取和內部應用程式，在保護內部應用程式和網絡的同時，免受潛在的遠端設備和網絡危害，亦可防止敏感訊息或知識產權外洩或損失。

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是次推出的解決方案正是融合雲服務、Cloud Security Gateway及Private Access而成，可為全球企業提供更具透明度，以及更好的防護，讓員工無論在任何地方工作，都能避免數據受到威脅和遺失的風險。

責任編輯：施雯雯

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