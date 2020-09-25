【中國債市】獲納入全球三大主要債券指數　中國債市前景可期？

富時羅素（FTSE Russell）本周四 (24 日) 表示，預定將於明年 10 月將中國國債納入旗下世界國債指數（WGBI），明年 3 月將確認具體納入日期，此舉料將進一步推動人民幣國際化。另外根據高盛預測，中國債市將因此獲得近1,400億美元的被動資金流入。

中國債市迎來里程碑時刻

中國作為全球第二大債市，坐擁16萬億美元的債券市場，但卻不被國際投資者所關注。隨著中國金融市場逐步開放，中國國債已經被納入摩根大通和彭博巴克萊指數，今次再獲富時准入，中國債券市場將被全球三大主要債券指數悉數納入。

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中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，近年來作為金融市場開放的重要組成部分，中國債券市場對外開放持續擴大。截至今年8月底，國際投資者持債規模已達2.8萬億元人民幣，近三年年均增長40%，這反映國際投資者對於中國經濟長期健康發展、金融持續擴大開放的信心。

他續指，富時羅素宣布了將中國債券納入其旗艦指數富時世界國債指數的時間表，人民銀行對此表示歡迎。下一步，將繼續完善各項政策與制度，為境內外投資者提供更加友好、便利的投資環境。

人民幣債券息差吸引

全球央行皆放水，低息環境下資金自然要尋yield而行，中國國債債息率相對歐美市場更為吸引，以10年期國債孳息率來看，中國與美國息差達2.4厘。利差走闊再加上人民幣升值的背景下，外資有望持續加碼投資者於人民幣債券。

惟相對美元債或離岸人民幣債券，中國債券市場開放不足，投資者還需留意當中的流動性問題。

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編輯：李勝男