【內銀股】晨星︰內銀股價過分反映利淡因素 薦工行建行

▲ 晨星認為，內銀股價已過分反映利淡因素。

今年以來，受情及內地「銀行讓利」政策拖累，內銀股表現欠佳。惟晨星最新研究報告認為，內銀股估值過分反映了利淡因素，隨着商業活動的進一步反彈；零售貸款風險下降，料有利內銀股價。晨星特別看好建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） 。

晨星在報告中表示，投資者對新冠肺炎疫情、政策回應及放寬信貸政策將令中國銀行業風險升溫的憂慮，已反映在大幅折讓的內銀股股價。

晨星高級股票分析員譚嘉萍認為，當局將會更克制、目標更明確地推出貨幣擴張措施，以期減輕經濟放緩的影響。

從政府的措辭可見，當局未如以往著重達成硬性增長目標，因此，我們亦預計內銀積極放貸以支持經濟增長的壓力將會減少，此情況應可改善風險管理表現。我們相信目前內銀股估值過分反映了利淡因素，我們特別看好建設銀行和工商銀行。

她補充指，有一些因素可刺激內銀股價格在短期內回升，包括本土經濟之商業活動的進一步反彈；零售貸款風險下降；以及與目標系統貸款增長和減息相關的監管更趨透明，繼而提升盈利能見度。

市場過分憂慮

對於由債務推動的增長會否如以往經濟下行所見般急速，該行抱持懷疑態度。基於不少中小企正面對流動性挑戰，故此，相比以往的寬鬆政策，目前的政策重點聚焦於對這些中小企提供財務支援，務求達到穩定就業的目的。房地產市場和地方政府融資仍受限，可見當局並未全面放鬆銀根。此外，財政開支亦會在提振經濟方面發揮更積極的作用。

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編輯︰侯景成