滙豐破底挫逾5%穿30關 恒指跌504點

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【滙豐股價】滙豐0005等多間國際銀行 18年來批15萬億元問題轉賬（第二版）
滙豐 （00005） 或被北京政府列入《不可靠實體清單》，股價再破底，全日挫5.3%，收報29.3元，失守30元；大市在滙豐、騰訊 （00700） 等重磅股拖累下，午後跌幅擴大，恒生指數全日埋單跌504點，收報23950點。港滙續強，金管局再承接約19億美元沽盤，向銀行體系注資147.25億港元。
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