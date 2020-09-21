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滙豐破底挫逾5%穿30關 恒指跌504點

即市財經 18:32 2020/09/21

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財經焦點速覽

滙豐 （00005） 或被北京政府列入《不可靠實體清單》，股價再破底，全日挫5.3%，收報29.3元，失守30元；大市在滙豐、騰訊 （00700） 等重磅股拖累下，午後跌幅擴大，恒生指數全日埋單跌504點，收報23950點。港滙續強，金管局再承接約19億美元沽盤，向銀行體系注資147.25億港元。

【今日財經焦點】

【港股走勢】滙豐股價倫敦跌穿29關　恒指跌504點夜期低水128點（不斷更新）

【滙豐股價】滙豐跌逾半成失守30元　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　

【洗黑錢疑雲】外媒爆料大型銀行助罪犯洗黑錢　滙豐0005問題非最大？（附全名單）

【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）

【人民幣】專家估人民幣今年最牛見6.6 資產受捧料吸資逾萬億

【港滙強方兌換保證】金管局再注資147.25億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【精選投資分析】

中美角力再升級 政策撐半導體股（第四版）

【高息藍籌】新世界逾5厘息+3大憧憬 績前收集值博率高（第二版）

【高息藍籌】碧桂園逾7厘唔怕買 債券評級獲調升（第三版：新增券商最新目標價表）

【炒地圖】北京湖南安徽推自貿區 哪些概念股可跟進？（第二版）

【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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