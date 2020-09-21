【碳排放不平等】最富裕一成人口　佔全球逾半碳排放

環保一直是重要的議題，有研究指，過去 25 年的年排放碳排放量增長60%，並中全球最富裕的 10％ 人口，即年收入達 3.5 萬美元或以上（約27萬港元）的6.3 億人口佔全球碳排放量超過一半，達52％ 。

世界自然基金會報告 45年間全球野生動物減少68%【下一頁】

【新冠疫情】世銀指疫情將致1億人陷入「極端貧困」【下一頁】

樂施會最新發表的研究顯示，全球碳排放受新冠肺炎疫情影響而驟減，但全球仍然面對氣候危機，各地的天然災害不斷。報告又指，全球最富裕的1％ 人口，即年收入超過 10 萬美元（約77.5萬港元）的6.3百萬人口的碳排放量，是全球最窮50％人口即31億人口的兩倍以上，個全球9%。而最富裕 人口的排放增長，也是貧窮人口的3倍，反映「碳排放不平等」。

報告亦警告過度消費和富裕世界對高碳交通的依賴，會耗盡世界的「碳預算」即可排放碳量，按現時情況推算，將於 10 年內耗盡。當中又指，即使所有國家將碳排放量減至零，只有最富裕的 10％ 人口不斷排放碳，仍會令全球溫度較工業時代上升1.5°C 以上。

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責任編輯：楊子瑩