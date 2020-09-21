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【全球經濟】全球經濟近期增速升溫　德銀料2021年中返回疫情前水平

即市財經 18:28 2020/09/21

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德銀預計2021年中全球經濟將返回疫情前水平。

德銀發表報告，預期全球經濟將於明年中回到疫情前的水平，然而債務水平上升，加上政策轉變，或引發金融危機。

德銀全球首席經濟學家Peter Hooper指，新冠疫情在冬天及春天衝擊全球經濟後，全球經濟反彈有加快的跡象。今年第三季即將完結，德銀預計全球經濟反彈至疫情前的復甦進度大約去到一半，預期明年中便會收復失地，較原來預期快數個季度（a couple quarters sooner）。

德銀把全球今年經濟增長預測，由在5月預期下跌5.9%改為3.9%，而在2021年，德銀把增長預期由5.3%增加至5.6%。

不過，Peter Hooper提醒現時有不少不確定性及潛在風險，包括美國及歐洲的疫情重燃、美國大選以及英國硬脫歐，同時由於債務擴張，資產價值或有高估以及通脹升溫，當未來央行改變貨幣政策，或加大全球爆發金融危機的風險。

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編輯：謝克迪

 

 

金融 脫歐 經濟 貨幣政策

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