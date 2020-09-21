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【iBond 2020】通縮殺埋身 大行加港元定存息硬撼iBond

即市財經 18:44 2020/09/21

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花旗今天上調3個月港元存息至一厘，跟通脹掛鈎債券（iBond ）看齊。

面對通脹掛鈎債券（iBond 2020）競爭，適逢季結，令拆息持續上升，有大行加港元定期存款息率，花旗今天（9月21日）調升3個月年息0.2厘，新息率至一厘，媲美iBond俗稱墊底的「保底息」。

但上述美資行要求指定理財戶，如晉身為花旗私人客戶業務，又或持有Citigold戶口的新客戶，以5萬元新錢，並持有指定產品才享高達1厘的年利率，優惠更屬快閃性質，於本周六月（26日）截止。

那邊廂，通縮殺埋身，統計處於剛公布8月份綜合消費物價指數（CPI），按年跌0.4%，即連續兩個月呈通縮，但8月份的數據較市場預期約收縮2%為好。雖然專家料9月份或再呈負數，但預期第4季在疫情改善下，通脹有望重臨，星展香港經濟師謝家曦維持今年全年的1.1%升幅預估，明年更升2%。由此推斷，通脹掛鈎債券（iBond 2020）最高回報或有望達1.1厘，較過往有保證年回報至少一厘的固定息率好。

專家對本港通脹率的最新預測，詳情可看【下一頁

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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