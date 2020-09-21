【數碼轉型】調查：企業雲端管理認知不足　數碼轉型受阻

▲ 500：受新冠疫情影響，店鋪關門，零售企業開始將資金投放到科技，以吸引顧客，維持收入並數碼轉型，但當中卻遇到不少困難。（資料圖片）

受疫情影響，店鋪關門，零售企業開始將資金投放到科技，以吸引顧客，維持收入。數據管理公司Boomi東南亞總經理Lawrence Ng表示，疫情確令零售商加快數碼轉型。「根據《Enterprise ICT Investment Trends in Hong Kong 2020》報告，企業於疫情期間將投放到資訊科技的39.3%資金用於數碼轉型項目，比去年高出7.7%。」

Lawrence亦指出，疫情中零售企業開始轉攻網上吸客，例如屈臣氏集團就加快其電子支付技術應用，而周大福亦新增網上銷售途徑，以吸引更多客戶。

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疫情下 企業資源更緊張

唯企業要經營網店並數碼轉型，卻遇到不少困難。雲端服務供應商Rackspace早前就公布《Technology Budgets: Managing Shifting Priorities》報告，分析香港本地企業的IT預算管理以及使用的情況，當中揭就示了不少企業都沒有正確地控制好IT成本。 45%受訪者表示，本地企業掌控IT資源的決策者，對雲端服務成本的管理及優化均缺乏基本了解及認識。

其次，雖然各本地公司領袖都認同投資、追蹤以及管理IT支出等範疇是非常重要，但確實難以找到合適的人才應付挑戰。報告顯示，9成半的IT決策者均表示，有將IT預算以及資源管理紀錄在案，但超過一半（56％）的受訪者則認為，這些措施不夠有效。

▲ 疫情下，員工在家工作已經成為新常態，企業應先確保員工在家工作的順暢安排，如虛擬桌面系統及視像會議平台等方式遙距辦公。（法新社圖片）

此外，報告亦反映，疫情下企業投放在遙距工作，如虛擬桌面基礎設施系統（Virtual Desktop Infrastructure，VDI），生產力，視像會議，協作等工具的支出比之前就提高45%。報吿指出，因為疫情的關係，企業必須將資源投放在各種新式的技術與協作平台中，以維持公司營運，但公司本身已經計劃好的應用與技術，則缺乏資源繼續研發。

Rackspace Technology北亞區董事總經理Derek Yiu就表示，現時企業數碼轉型中，普遍使用雲端服務，而使用混合或多雲端基礎建設更是大勢所趨，但由於該模式架構較複雜，令企業頭痛不已。

▲ 雲端服務供應商Rackspace北亞區董事總經理Derek Yiu預料，雲端服務需要往後會持續飆升，未來會由此研發出更多更有意義及具創意的服務及應用。（受訪者提供圖片）

Derek指出，企業在面對數碼轉型時，普遍面對3大困難：

一）複雜的應用及基礎設施，難以整合至最新的技術，包括將系統搬上雲端；

二）管理多雲及混合雲環境以及開支；

三）缺乏經驗及資源；

在家工作 應確保安排順暢

Derek表示，現時企業傾向用多雲端平台。「但無論使用甚麼雲端平台，都希望獲得一致的使用體驗及成本，並以此量度營運開支所帶來的效益是否合理。」他續道，留意到亞太區的公司開始尋找更靈活的即付即用（pay-as-you-go）模式的服務，以減低管理及維護IT硬件的風險及支出。

Derek建議，由於疫情仍然未穩定，公司仍然採取在家工作措施，企業應先確保員工在家工作的順暢安排，如虛擬桌面系統等方式遙距辦公。他預料，雲端服務需要往後會持續飆升，未來會由此研發出更多更有意義及具創意的服務及應用。

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記者：李彥煒