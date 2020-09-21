【氣候變化】籲各國對抗自然威脅 峰會前逾560間全球企業聯署

近年氣候變化問題日趨嚴重，不少國家及地方紛出現自然災難。臨近聯合國高峰舉行前，全球逾560間，收入總額超過4萬美元的大企業，包括美國電腦公司微軟(Microsoft)、AXA安盛、花旗集團(Citigroup)、美國零售巨企沃爾瑪(Walmart)及瑞典傢零售商宜家家居(IKEA)等，聯署要求各國在未來10年內採取行動。

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聲明指，健康社會、適應力強經濟以及繁榮的商業都必須依靠自然資源，而各國政府必須採取相關政策，在未來10年的時間內扭轉大自然的秏損，讓大家一同保護、恢復和永續利用地球上旳天然資源。

負責組織今次聲明的Business for Nature表示，這是首次有這麼多的企業聯合發表呼籲，並強調在人類福祉中，健康生態系統扮演非常重要角色；又指為了在地球有限的資源下生活得更好，人們應立即加快速度並擴大行動的範圍。

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由於亞馬遜森林、澳洲及美國加州等地方先後發生大型山火，聯合國為針對氣候變遷，預料將在9月舉行生態多樣化性高峰會(Biodiversity Summit)，目的是希望能夠定下一項新的國際協議，阻擋人類對大自然的威脅。

據世界自然基金會(World Wildlife Fund)報告顯示，全球約三分之二動物，包括哺乳類、鳥類、魚類、兩棲類和爬行類動物，在過去50年內已消失。另外，聯合國旗下研究機構「跨政府生物多樣性與生態系服務平台」(IPBES international panel)亦在去年發表研究報告指出，全球有近百萬物種面臨滅絕危機。

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責任編輯：潘曉豐