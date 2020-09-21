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中移動8月5G上客1410萬 5G客戶數接近1億

即市財經 18:12 2020/09/21

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中移動8月5G上客1410萬戶，5G客戶總數已接近1億。

中移動 （00941） 公布8月營運數據，5G套餐客戶數錄9815.7萬戶，單月淨增1410萬戶；移動客戶總數約9.46億戶，單月淨減47.3萬戶，連續3個月減少。中移動早前曾稱，目標今年5G上客1億，8月數據顯示中移動快完成全年5G上客目標。

聯通 （00762） 也披露，8月移動出賬用戶累計達到約3.09億，單月淨減88.6萬戶，其中4G用戶累計達約2.6億戶，單月淨增158萬戶。聯通沒有披露5G用戶相關數據。

中移動今日收報51.9元，跌1%，成交15億元；聯通收報5.52元，跌3.7%，成交1.1億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 中國移動（00941） 5G

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