中移動8月5G上客1410萬 5G客戶數接近1億

上一篇文章
【貨車界Tesla】Nikola主席請辭即時生效 盤前暴跌3成 沽空機構稱其為騙局
中移動 （00941） 公布8月營運數據，5G套餐客戶數錄9815.7萬戶，單月淨增1410萬戶；移動客戶總數約9.46億戶，單月淨減47.3萬戶，連續3個月減少。中移動早前曾稱，目標今年5G上客1億，8月數據顯示中移動快完成全年5G上客目標。
聯通 （00762） 也披露，8月移動出賬用戶累計達到約3.09億，單月淨減88.6萬戶，其中4G用戶累計達約2.6億戶，單月淨增158萬戶。聯通沒有披露5G用戶相關數據。
中移動今日收報51.9元，跌1%，成交15億元；聯通收報5.52元，跌3.7%，成交1.1億元。
相關文章：
【藍籌業績】中移動中期息1.53元周息率5.5厘 今年5G上客目標1億（第二版）
【聯通業績】聯通績後飆升25% ARPU重回增長助推升估值、下半年或多建15%的5G基站
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看
編輯：陳健婷