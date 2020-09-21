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【中國債市】人民銀行放寬外匯匯出比率 促債市發展

即市財經 18:02 2020/09/21

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人民銀行推出多項措施促進匯市發展

人民銀行及中國國家外匯管理局發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定（徵求意見稿）》，並提出多項建議，以進一步推動中國債券市場整體開放。

《規定》旨在統籌境外機構投資者參與中國債券市場投資交易管理，統一規範直接入市，或在岸託管模式下的資金賬戶、匯兌及外匯風險管理（不包含「債券通」），並進一步提升資金匯出入管理。

文件指出，在投資資金信息登記方面，境外機構投資者入市備案後，可通過境內託管人（或結算代理人或開戶銀行）直接在外管局資本項目信息系統登記。

同時，統一境外機構投資者投資中國債券市場所涉及的賬戶、資金收付、匯兌、外匯風險對沖、統計監測等管理，整合目前多個分散規範性文件，形成統一的管理規範，以方價外機構投資者操作。

另外，在本外幣基本匹配的原則下，取消單幣種投資的匯出比例限制；對境外機構投資者以「人民幣+外幣」投資的，僅對外幣匯出實施一定匹配要求，並將匯出比例由110%放寬至120%，以滿足境外機構投資者資金匯出需求。

文件又取消境外機構投資者通過結算代理人辦理即期結售匯的限制，允許境內具有結售匯業務資格的其他金融機構，為境外機構投資者辦理即期結售匯。

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編輯：謝智聰

中國人民銀行 金融機構 債券 金融 銀行 國家外匯管理局

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