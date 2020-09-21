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【美國疫情】蓋茨痛批美國病毒測試耗時久　「24小時都無法得出結果」

環球政經 18:50 2020/09/21

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美國疫情持續，全美已經有近20萬人死於新冠病毒，微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）上周日接受外媒訪問時，對美國應對疫情情況提出批評，指美國病毒檢測能力仍然不夠，民眾至今無法在檢測後的24小時內拿到結果，這實在是太「離譜」了。

新冠病毒在美爆發已經超過半年，累計670萬例確診病例，死亡案例高達約20萬人宗。蓋茨認為，美國政府和衛生部門領導人需要公開承認當前的病毒檢測仍然不足，並且要尋找提升效率的方法，他表示：「即使在今天，我們也無法假裝自己做得很好。」

【疫情反彈？】周日新增個案創本月單日新高  港大醫學院研究員確診【下一頁

蓋茨近半年來一直關注疫情與新冠疫苗的進展，他還表示，目前對美國疫情感到樂觀，指疫情不會無限期持續下去，他預計新冠疫苗可於明年初獲批，美國更有望於明年夏季起恢復正常，疫情或最快於2022年結束。

但在新冠疫苗尚未面世之前，由於社交隔離措施有所放鬆，再加上市民警惕意識下降，FDA前局長Scott Gottlieb表示，預計美國於今年秋冬季將至少再經歷一個病毒周期。

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編輯：李勝男

 

香港大學李嘉誠醫學院 比爾蓋茨 疫情 美國 Microsoft 疫苗

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