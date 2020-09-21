【BNO移民】英國四分一高收入者為移民 銀行業比例高

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，移民英國成為港人熱話。英國大學一項研究指出，英國收入最高的1%人當中，有近四分一人為成年後移民英國者。研究更指，英國銀行業的高收入移民者比例較高。

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移民佔英國總人口的15％，英國目前約有52.5萬人的年均收入高於12.8萬英鎊（約128.7萬港元），屬全國收入最高的1%人口。

英國華威大學（University of Warwick）的學者進行研究，分析英國稅務海關總署收集的匿名報稅表。研究指英國收入最高的1%人當中，有24%人為成年後移民到英國。據悉，英國收入最高的銀行家當中，每10人就有4人是移民，扣稅前的平均收入約38.3萬英鎊（約385.5萬港元）。至於收入最高的互聯網行業從業者，超過一半（51%）為移民。

在最高收入的0.001%人當中，移民的優勢更為明顯，幾乎每10人有4人是移民。至於英國的低收入群體方面，只有約六分之一的人為移民。

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英國高收入移民的數字一直快速增長，收入最高的1%人的移民數字，在2018年已較1997年時增加52%。英國收入最高1％人在過去20年的收入份額，高達85％的增長都來自移民。

另外，高薪移民人士在英國也有年輕化趨勢，比例甚至超越本地年輕人。約有2.3%的移民在30歲前成為英國收入最高的1%人士，而本地人的比例只有1%。

華威大學經濟學系助理教授阿德瓦尼（Arun Advani）表示，由於不少移民從事銀行、技術和醫學行業，移民在高收入者中所佔的比例極高。

英國政府正研究向高收入者徵收財富稅（Wealth tax），但阿德瓦尼認為英國不少富人是移民，對英國的歸屬感不及土生土長的本地人，政府徵財富稅或導致不少移民高收入者離開英國。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國收入最高的1%人當中，有近四分一人為成年後移民英國者。