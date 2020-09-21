【新冠疫情】美CDC新指引承認可空氣傳播 專家讚用辭大有改進

新型冠狀病毒疫情傳染力強勁，各國政府法寶盡出，病毒仍繼續蔓延。美國疾控中心（CDC）更新指引，終於確認新冠病毒可經空氣傳播，有科學家稱，對CDC更新說法感鼓舞，形容新指引用辭大有改進。

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美國疾控中心公布新指引，增添新內容，指新冠病毒是可透過空氣傳播的病毒（Airborne viruses），可經由飛沫或空氣中的微粒傳播。

指引稱，愈來愈多證據顯示，飛沫及空氣中的微粒，可停留在空中，被人類吸入，並可散播至超過6尺以外，又指一般而言，空氣流通欠佳的室內環境，傳播風險較高。

新指引對新冠病毒播傳力的描述，嚴重性無疑增加，指引本來僅稱病毒可經由患者飛沬傳染，主要透過近距離接觸（約6尺）傳播，並改稱無症狀患者亦有機會傳染他人。

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防疫方法建議方面，亦有新內容，除原有的保持6尺距離、戴口罩、勤洗手之外，進一步呼籲民眾留在家中，倘生病要馬上自我隔離，並可於室內地區使用空氣清新機，減少空氣的的病原體。

專研病毒傳播的馬里蘭大學環境健康教授米爾頓（Donald Milton）表示，CDC的新指引用辭有重大進步，對CDC關注科學及與科學同行（paying attention and moving with the science），感到非常鼓舞（very encouraged）。

新冠病毒可透過空氣傳播的說法，並非新事物，科學界一早已提出，並一直嘗試推動取態相對保守的公共衛生機構接受，促保持開放態度，不要避談科學事實。

責任編輯：林建忠