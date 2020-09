【新冠疫情】美CDC新指引承認可空氣傳播 專家讚用辭大有改進

新型冠狀病毒疫情傳染力強勁,各國政府法寶盡出,病毒仍繼續蔓延。美國疾控中心(CDC)更新指引,終於確認新冠病毒可經空氣傳播,有科學家稱,對CDC更新說法感鼓舞,形容新指引用辭大有改進。

美國疾控中心公布新指引,增添新內容,指新冠病毒是可透過空氣傳播的病毒(Airborne viruses),可經由飛沫或空氣中的微粒傳播。

指引稱,愈來愈多證據顯示,飛沫及空氣中的微粒,可停留在空中,被人類吸入,並可散播至超過6尺以外,又指一般而言,空氣流通欠佳的室內環境,傳播風險較高。

新指引對新冠病毒播傳力的描述,嚴重性無疑增加,指引本來僅稱病毒可經由患者飛沬傳染,主要透過近距離接觸(約6尺)傳播,並改稱無症狀患者亦有機會傳染他人。

防疫方法建議方面,亦有新內容,除原有的保持6尺距離、戴口罩、勤洗手之外,進一步呼籲民眾留在家中,倘生病要馬上自我隔離,並可於室內地區使用空氣清新機,減少空氣的的病原體。

專研病毒傳播的馬里蘭大學環境健康教授米爾頓(Donald Milton)表示,CDC的新指引用辭有重大進步,對CDC關注科學及與科學同行(paying attention and moving with the science),感到非常鼓舞(very encouraged)。

新冠病毒可透過空氣傳播的說法,並非新事物,科學界一早已提出,並一直嘗試推動取態相對保守的公共衛生機構接受,促保持開放態度,不要避談科學事實。

責任編輯:林建忠