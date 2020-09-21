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傳Spotify正測試可從Apple Watch直接播放

科技 19:30 2020/09/21

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有Spotify用戶發現，只要透過4G LTE或Wi-Fi連線，即可在藍牙耳機或手錶揚聲器中上串流播放歌曲，無需再用iPhone作為中介工具。

不少iPhone及Apple Watch用戶，都會在手錶上安裝Spotify串流音樂服務。可惜的是，此項服務必須透過LTE或WiFi連接上網，一直以來都只是扮演遙控功能的角色，無法獨立運作。不過，近來就有傳Spotify將會讓音樂直接從Apple Watch上直接播放。

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Spotify應用程式自2018年開始推出，用戶可以透過Apple Watch遙控iPhone手機控制音樂或Podcast播放等操作，不過就欠缺串流或離線播放等高階功能。據德國網站iPhone Ticker報道，Spotify 最近挑選了部份用戶參與Beta測試，讓他們在毋須連接iPhone的情況下，可以直接透過Apple Watch串流播放歌曲。有用戶於日前發現，只要透過4G LTE或Wi-Fi連線，然後就可在藍牙耳機或手錶揚聲器中上串流播放歌曲，無需再用iPhone作為中介工具。

Spotify 最近挑選部份用戶參與Beta測試，讓他們在毋須連接iPhone的情況下，可以直接透過Apple Watch串流播放歌曲。

此項新功能對於運動用家而言相當實用，用戶可以毋須帶著iPhone外出做運動，只要戴上Apple Watch，都可隨時隨地直接連接串流播放。要注意的是，用戶仍然無法直接透過Apple Watch下載內容離線播放，如用戶需要加入播放清單，就要在iPhone預先下載。

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目前，功能仍在beta試用階段，暫時未有公佈何時會正式加入，以及會否將功能開放予所有Apple Watch用戶。

責任編輯：施雯雯

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