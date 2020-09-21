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【iBond 2020】專家料明年iBond回報達兩厘 指通縮只屬短期性

即市財經 17:48 2020/09/21

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政府於剛公布8月份仍閃現通縮，但星展及東亞的專家皆相信只是短暫影響，第4季重現通脹。

通縮殺到，統計處於今天（9月21日）公布8月份綜合消費物價指數（CPI），按年跌0.4%，即連續兩個月呈通縮，但8月份的數據較市場預期約收縮2%為好。雖然專家料9月份或再呈負數，但預期第4季在疫情改善下，通脹有望重臨，星展香港經濟師謝家曦維持今年全年的1.1%升幅預估，明年更升2%。由此推斷，通脹掛鈎債券（iBond 2020）最高回報或有望達1.1厘，較過往有保證年回報至少一厘的固定息率，即俗稱墊底的「保底息」為好。

疫情改善 報復性消費刺激通脹

兩位業界人士齊料，本港通縮閃現只是短暫現象，相反明年在疫後重生及報復性消費等刺激下，本港通脹有望呈2%升幅，變相令上述「官債」的定息產品，最高回報或達兩厘。

謝家曦預計，明年受惠低基數效應，以及報復性消費下，本港通脹有望呈2%升幅。

東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安指，8月份的通縮較預期少，料9月份在社交距離稍為放寬下，市民可放心出外用膳等因素，消費物價指數或不再呈負數，故暫仍保持今明兩年的通脹預測，分別錄得0.8%及1.8%的升幅。

市傳政府重推100億元的第7批iBond，9 月29日正式開賣，而這定息產品或基於通脹放緩，未必保持一厘的「保底息」。不過，港銀自下半年開始的減息潮，不少定存已撤一厘特惠息，令iBond仍有機跑贏定存；再者，iBond入場費僅一萬元，堪稱低門檻最高回報。

星展：通縮乍現 恐遏iBond債價升幅

可是，業界預警，通縮乍現，恐拖累iBond初期的債價升幅。政府自2011年推出6期i Bond，其後停發；而3年前兩隻快要到期的官債，即（iBond 5）及（iBond 6）一度乍現炒風，刺激「末日債」曾罕現連升11天，在港交所 （00388） 的報價推升至逾105元，較面值100元高，主因是當時憧憬通脹重燃，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享相信，如今債價炒升的情況難再出現。

相關文章：【iBond 2020】iBond長揸勝短炒　通縮閃現恐累債價升幅

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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