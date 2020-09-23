【品水師教飲水@iM網欄】酸性水、鹼性水 pH 酸鹼度是甚麼?

水有酸性和鹼性的分別。那麼甚麼是酸性水或鹼性水呢? 這牽涉到一些化學概念。我們知道，水的化學符號是兩個氫、一個氧的H2O，具體來說其實是由氫離子(H+)及氫氧根離子(OH-)組成。公式如下:

H2O = H+ + OH-

水的酸鹼度，也稱為pH，p是指力度或數量的意思，而H指的是氫離子(H+)，加起來的意思其實是指氫離子的濃度。所以，pH也稱為「氫離子濃度指數」。至於水屬於酸性或鹼性，可以說是氫離子(H+)和氫氧根離子(OH-)之間對決的結果，氫離子的濃度越高，氫氧根離子的濃度也就越低，反之亦然。

· 如果水中的氫離子濃度，高於氫氧根離子濃度，水呈酸性。

· 如果水中的氫離子濃度，等於氫氧根離子濃度，水呈中性。

· 如果水中的氫離子濃度，低於氫氧根離子濃度，水呈鹼性。

說到pH，都會有個數字跟在後面，例如pH 6、pH7、pH8等，我們稱為pH值。而pH數值的計算，是量度氫離子的負對數，公式如下:

pH = -log (H+ )

至於pH 值的數字是怎樣計出來就不多說了，運算相當復雜。在一般情況下:

· 如果 pH值等於7，水屬中性。

pH值等於7，水屬中性。 · 如果 pH值少於7，水屬酸性，數值越低，酸性越强。

pH值少於7，水屬酸性，數值越低，酸性越强。 · 如果 pH值大於7，水屬鹼性，數值越高，鹼性越强。

要知道水的酸鹼度，可以用酸鹼度測試紙。只要將試紙接觸水，便會根據水的酸鹼度改變顏色，我們可以根據顏色判定水屬酸性、中性、或鹼性:

此外，水的温度，與及二氧化碳的含量，也會影響水的pH。例如二氧化碳會降低水的pH，有氣水的氣泡是在水中加入二氧化碳而生成的，因此，有氣水通常是酸性的。

pH的概念，不單只用於量度水的酸鹼度，而是適用於所有液體。至於pH怎樣影響我們的生活和健康，下星期再為大家解釋。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

更多品水師教飲水@李冠威的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！