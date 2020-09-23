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【品水師教飲水@iM網欄】酸性水、鹼性水 pH 酸鹼度是甚麼?

名人薈萃 07:37 2020/09/23

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水有酸性和鹼性的分別。那麼甚麼是酸性水或鹼性水呢? 這牽涉到一些化學概念。我們知道，水的化學符號是兩個氫一個氧的H2O，具體來說其實是由氫離子(H+)及氫氧根離子(OH-)組成。公式如下:

H2O = H+ + OH-

水的酸鹼度，也稱為pH，p是指力度或數量的意思，而H指的是氫離子(H+)，加起來的意思其實是指氫離子的濃度。所以，pH也稱為氫離子濃度指數。至於水屬於酸性或鹼性，可以說是氫離子(H+)和氫氧根離子(OH-)之間對決的結果，氫離子的濃度越高，氫氧根離子的濃度也就越低，反之亦然。

  • · 如果水中的氫離子濃度，高於氫氧根離子濃度，水呈酸性。
  • · 如果水中的氫離子濃度，等於氫氧根離子濃度，水呈中性。
  • · 如果水中的氫離子濃度，低於氫氧根離子濃度，水呈鹼性。

說到pH，都會有個數字跟在後面，例如pH 6pH7、pH8等，我們稱為pH值。而pH數值的計算，是量度氫離子的負對數，公式如下:

pH = -log (H+ )

至於pH 值的數字是怎樣計出來就不多說了，運算相當復雜。在一般情況下:

  • · 如果pH值等於7，水屬中性。
  • · 如果pH值少於7，水屬酸性，數值越低，酸性越强。
  • · 如果pH值大於7，水屬鹼性，數值越高，鹼性越强。

 

要知道水的酸鹼度，可以用酸鹼度測試紙。只要將試紙接觸水，便會根據水的酸鹼度改變顏色，我們可以根據顏色判定水屬酸性、中性、或鹼性:

此外，水的温度，與及二氧化碳的含量，也會影響水的pH。例如二氧化碳會降低水的pH，有氣水的氣泡是在水中加入二氧化碳而生成的，因此，有氣水通常是酸性的。

pH的概念，不單只用於量度水的酸鹼度，而是適用於所有液體。至於pH怎樣影響我們的生活和健康，下星期再為大家解釋。

 

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

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欄名 : 品水師教飲水

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