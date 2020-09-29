【品質生活@iM網欄】年青人的創業夢 灣仔三間文青咖啡店新星

一個地區的咖啡店多少，也反映該區的性格與風貌。中西區外，灣仔區的高質咖啡店也不少，除了熱門的星街、皇后大道東、囍帖街一帶的Coco Express、The Cupping Room等星級咖啡店為人熟熟悉。灣仔區作為本人的「地頭」，今次想介紹三間咖啡店新星俾大家，這三間咖啡店都開業不足一年，由年青人主理的小店，門面都是大玻璃裝飾，走簡約風的文青咖啡店風格。

外國人至愛Art Deco風格的Crew Coffee

剛剛開業不足一個月，位於繁忙的皇后大道東的Crew coffee是繁忙大街中，給途人唞唞氣、寧靜放空的空間。店內墨綠色的主調，天花掛上波波圓形吊燈、室內弧形線條幾分60、70年代懷舊Art Deco風味。咖啡店選用哥倫比亞及巴西國家咖啡豆，可以自由選擇堅果味或水果味咖啡，而我選了一杯冰凍含果味Cappuccino，咖啡香中帶少少酸味，清新而且非常容易入口。

這裏絕妙之處，就是咖啡店外剛好有一處小公園的公共空間，若店內擠迫可到外面坐坐，一邊嘆咖啡，一邊享受日光浴。眼見不停有外國人前來買咖啡，似乎Crew Coffee十分受外國人歡迎。記住，每逢星期日好運的話，可能會遇到這類像小狐狸的鎮店貓貓呢！

隱於弄巷內台式咖啡店 Artista Perfetto

Artista Perfetto(AP)讓毫不起眼的霎西街熱鬧起來，無論平日或假日都人潮如鯽。原來6位的年輕的店主多年前已在台灣文創園區開店，直至上年年尾才回歸香港，其中店主雖然年紀輕輕，卻拿過大大小小拉花比賽獎項，當中更以首位華人身份，奪下紐約拉花世界賽的Coffee Fest Latte Art World Championship。

咖啡店走黑白主色配以大玻璃的簡約風格，甚有台灣文青咖啡店的風貌。疫情期間不能遊台灣，在這裏卻可以享受充滿台式風味的咖啡。現在店主不太注重拉花了，反而追求咖啡豆的質素和咖啡的味道，拉花只是與客人之間的話題而已，反而覺得精心調好的一杯咖啡應盡快喝，細細品嚐咖啡師的用心及手工沖調，比花時間為求打卡而拉花更值得。

當日試過一杯名Dirty的咖啡，其實就是把凍奶加到Espresso，一冷一熱冰火的矛盾感，不用在家攪拌，慢慢感受咖啡與鮮奶不同層次融合的變化，AP的Dirty口感細滑，喝下口腔留有濃濃的咖啡餘香，久久不散，不愧為灣仔區人氣咖啡店新星。

給你微笑的溫馨空間Joint

不是講笑，有朋友經過見到「Joint」跟我說：「這間跌打舖頭咁型嘅！」

由堅尼地城移至灣仔的低調咖啡店Joint，店外連「coffee」一字都沒有顯示，幾分神秘感反而惹人好奇，墨綠色調的店面配合大玻璃透視純白室內空間，走向極簡主義，又充滿日系咖啡店的溫馨感。

店內容納不足10人，店內職員會在咖啡紙杯上即興親手繪畫小圖方便記認，充滿心思。咖啡Menu的展示也幽你一默，寫上：「Esprrrrrrrresso」、「cappppppuuucccccccino」，外賣的Espresso也用藥水瓶盛載，企圖引你一笑。在這個烏雲密佈的社會氣氛，這點點正能量尤其珍貴。親切十足的Joint（關節）就是客人跟店員，或者客人與客人之間嘅互動交流，可以像關節般聯繫緊扣起來，這種親和力，正是小店的賣點。

現時社會的環境，對年青人創業尤其做咖啡店實在不容易，而且極具挑戰性，這些咖啡店都藏了不少年青人的夢，希望他們能一直堅守下去，加油！

作者_比雅簡介： 當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已婚不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

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