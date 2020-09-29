  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 08:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【品質生活@iM網欄】年青人的創業夢 灣仔三間文青咖啡店新星

名人薈萃 07:29 2020/09/29

分享：

 

一個地區的咖啡店多少，也反映該區的性格與風貌。中西區外，灣仔區的高質咖啡店也不少，除了熱門的星街、皇后大道東、囍帖街一帶的Coco Express、The Cupping Room等星級咖啡店為人熟熟悉。灣仔區作為本人的「地頭」，今次想介紹三間咖啡店新星俾大家，這三間咖啡店都開業不足一年，由年青人主理的小店，門面都是大玻璃裝飾，走簡約風的文青咖啡店風格。

外國人至愛Art Deco風格的Crew Coffee

剛剛開業不足一個月，位於繁忙的皇后大道東的Crew coffee是繁忙大街中，給途人唞唞氣、寧靜放空的空間。店內墨綠色的主調，天花掛上波波圓形吊燈、室內弧形線條幾分60、70年代懷舊Art Deco風味。咖啡店選用哥倫比亞及巴西國家咖啡豆，可以自由選擇堅果味或水果味咖啡，而我選了一杯冰凍含果味Cappuccino，咖啡香中帶少少酸味，清新而且非常容易入口。

這裏絕妙之處，就是咖啡店外剛好有一處小公園的公共空間，若店內擠迫可到外面坐坐，一邊嘆咖啡，一邊享受日光浴。眼見不停有外國人前來買咖啡，似乎Crew Coffee十分受外國人歡迎。記住，每逢星期日好運的話，可能會遇到這類像小狐狸的鎮店貓貓呢！

隱於弄巷內台式咖啡店 Artista Perfetto

Artista Perfetto(AP)讓毫不起眼的霎西街熱鬧起來，無論平日或假日都人潮如鯽。原來6位的年輕的店主多年前已在台灣文創園區開店，直至上年年尾才回歸香港，其中店主雖然年紀輕輕，卻拿過大大小小拉花比賽獎項，當中更以首位華人身份，奪下紐約拉花世界賽的Coffee Fest Latte Art World Championship。

咖啡店走黑白主色配以大玻璃的簡約風格，甚有台灣文青咖啡店的風貌。疫情期間不能遊台灣，在這裏卻可以享受充滿台式風味的咖啡。現在店主不太注重拉花了，反而追求咖啡豆的質素和咖啡的味道，拉花只是與客人之間的話題而已，反而覺得精心調好的一杯咖啡應盡快喝，細細品嚐咖啡師的用心及手工沖調，比花時間為求打卡而拉花更值得。

 

當日試過一杯名Dirty的咖啡，其實就是把凍奶加到Espresso，一冷一熱冰火的矛盾感，不用在家攪拌，慢慢感受咖啡與鮮奶不同層次融合的變化，AP的Dirty口感細滑，喝下口腔留有濃濃的咖啡餘香，久久不散，不愧為灣仔區人氣咖啡店新星。

給你微笑的溫馨空間Joint

不是講笑，有朋友經過見到「Joint」跟我說：「這間跌打舖頭咁型嘅！」

由堅尼地城移至灣仔的低調咖啡店Joint，店外連「coffee」一字都沒有顯示，幾分神秘感反而惹人好奇，墨綠色調的店面配合大玻璃透視純白室內空間，走向極簡主義，又充滿日系咖啡店的溫馨感。

店內容納不足10人，店內職員會在咖啡紙杯上即興親手繪畫小圖方便記認，充滿心思。咖啡Menu的展示也幽你一默，寫上：「Esprrrrrrrresso」、「cappppppuuucccccccino」，外賣的Espresso也用藥水瓶盛載，企圖引你一笑。在這個烏雲密佈的社會氣氛，這點點正能量尤其珍貴。親切十足的Joint（關節）就是客人跟店員，或者客人與客人之間嘅互動交流，可以像關節般聯繫緊扣起來，這種親和力，正是小店的賣點。

現時社會的環境，對年青人創業尤其做咖啡店實在不容易，而且極具挑戰性，這些咖啡店都藏了不少年青人的夢，希望他們能一直堅守下去，加油！

作者_比雅簡介：

當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已婚不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

更多品質生活@比雅的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 品質生活

最新專欄文章 更多

【品質生活@iM網欄】「疫境」嘗試 炒股悟道
2020/09/01
【品質生活@iM網欄】「疫境」嘗試 炒股悟道
【品質生活@iM網欄】WFH與子女日夜「困獸鬥」 疫情下的媽媽們
2020/08/04
【品質生活@iM網欄】WFH與子女日夜「困獸鬥」 疫情下的媽媽們
【品質生活@iM網欄】不幸化作愛 辦一個客人不在場的派對
2020/07/21
【品質生活@iM網欄】不幸化作愛 辦一個客人不在場的派對
【品質生活@iM網欄】良莠不齊又泛濫　請KOL？是福是禍避不過！
2020/07/07
【品質生活@iM網欄】良莠不齊又泛濫　請KOL？是福是禍避不過！

上一篇文章

【善聞拾慧@iM網欄】未來出路 放眼東盟能否闖出新天？

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】參加音樂節 歐洲‧沒有變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂　都與建築期付款有關
【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂　都與建築期付款有關
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？