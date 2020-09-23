【小老闆生意經@iM網欄】疫情緩和後的「報復性消費」潮

本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，每日確診人數曾跌至單位數，上周政府宣布進一步放寬社交距離限制的措施。而在剛過去的周末，本地的商場、公眾及娛樂場所重現人山人海的現象。大家比較關注的是，究竟消費者會否因為抗疫而困在家中困得太久，就會出現所謂的「報復性消費」？

假期將至 本地或將現「報復性消費」潮

「報復性消費」是近期一個新興的名詞，之所以叫「報復性」，意思是指消費的金額會比之前明顯提高。而「報復性消費」的行為，有些像補償性消費（Compensatory Consumption），兩者都是因為購物的行為而改變了自己原有的情緒。日常生活中，補償性消費的行為可謂十分普遍。例如當一個人心情不好時，便會去購物，透過非理性購物來彌補心理上的缺失，好讓自己開心一點，此就是最典型的補償性消費行為。

疫情的關係，令社會上充斥了不少的負面情緒。為了抗疫，大家的工作與生活習慣均被迫改變，學校、辦公室要關門，大部分人只好留在家中工作（Work from home）或上課。長時間待在家中，不能出門活動，難免會令人有壓抑的情緒。而大家一直期待以久要出去逛街、買東西減壓，如今終可實現，大家自然就會傾向不太理性消費，或以「報復」的心態，一下子要逛盡幾個月以來不能逛的街，或是衝出來買東西舒壓。

中秋節、十一黃金周假期將至，港人仍未能外出旅遊，留港消費或成為假期間唯一的娛樂活動。中秋節、十一黃金周等購物節日原本是旨在吸引內地遊客來港消費，可是，受疫情限制入境措施影響，年初至今內地訪港旅客人數大跌。據了解，今年首7個月內地訪港旅客僅270萬人次，較去年同期大跌91.5%。預計今年十一黃金周前，香港亦不可能跟內地恢復通關，有理由相信，今年中秋節、十一黃金周假期間的消費，將由本地人所帶動，而非內地旅客。如是此的話，今年中秋節、十一黃金周假期間本地或將現「報復性消費」潮。

商家應把握假期的銷售節奏

本欄上兩期提到，減價優惠、節日氣氛均增加消費者的購買意欲。因此，9月底至10月初這段期間，零售商家必須要有各式各樣的店舖優惠來吸引消費者。除了減價、折扣，還可以送禮物、儲會員積分、包運費等手段去吸引人消費。又或是買滿指定金額就扣減多少；凡在店消費加多少錢就可換到一些物超所值商品；捆綁式銷售將一些較過時的貨跟受歡迎的貨一拼賣出等等。總之言，要比以往做更多推銷手段來吸引人消費。畢竟年初至今，因為疫情的緣故，本地零售業整體銷情的確是相當慘淡。

除了門店推廣活動，亦不要忽視網上推廣的影響力。尤其是在Facebook、instagram這些大型社交平台，多出post作宣傳，對店舖的銷情一定有正面作用。在網絡上，不少消費者都有「羊群效應（Herd behavior）」的心理。他們為了得到社會的認同，會去購買一些多人推薦的商品。他們會產生一種「如果一個帖子吸引了很多人留言購買或是查詢的話，那麼這件商品一定很不錯」的感覺，即使對此商品本身一點都不熟悉，亦會自然地被吸引過去。有些商家為了營造多人搶購的現象，不排除找自己人留言，故意製造出商品很受歡迎的假象。部分消費者在羊群心理影響下，便會盲目跟隨購買。因此，網上的影響力千萬不可忽視，此或是商店作推廣的最好渠道。

中秋節、十一黃金周長假期一星期後便來到，筆者身為小商家，亦正為這一波本地「報復性消費」潮好好準備，各出奇謀為小商店作推廣。大家不妨拭目以待沉寂多時的本地零售業會否迎來一點曙光

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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