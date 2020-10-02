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【各友國行@iM網欄】有錢都去唔到 靜世絕俗，世上唯一男兒國【阿索斯山】

名人薈萃 07:32 2020/10/02

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希臘除了擁有家傳戶曉的神話故事、神工天巧建築及聖托里尼藍白風情，還隱藏着一個與世隔絕的神權自治體 – 阿索斯山 (Mount Atho)。

阿索斯山 「聖山」位處希臘北部哈爾基季基 (Halkidiki) 半島上，政治上隸屬希臘，行政上卻是一個獨立的神權國度，宗教上信奉東正教，有著自己的國界線，轄地內只有20所修道院及2000名修士，各院派代表組成議會，行使著自己的法律管理聖山。自古以來，聖山禁止一切雌性生物及孩子進入，只有母雞除外 (生蛋供修士吃)，據說原因就是讓男修士們更專心地祈禱，從而讓他們更接近神。1930年希臘藉歐洲小姐冠軍曾喬裝混入聖山而震驚世界，自始關卡人員對入境者進行嚴格檢查。歐洲議會曾去信希臘改變這項禁令，但都被聖山拒絕。

即使你持的護照可進入希臘，並不代表可以理所當然進入聖山。第一步必須提前向「阿索斯山朝聖管理局」申請「簽證」，當局只接受郵遞方式申請，每天只批准100名男朝聖者和10名非東正教男士進入，最多只能停留三晚，聖山內是沒有酒店，只能住在修道院內，院方會提供食宿。然而非東正教人士申證需時且不一定獲批，俄羅斯總統普京2016年曾經出訪聖山，據説花時11年方能得償所願。我也曾申請卻迄未成事，於是決定乘船遊覽，這樣在無「簽證」情況下仍可一睹聖山外貎，看完邁泰奧拉修道院後轉去聖山

聖山陸路對外隔絕，唯一方式只能乘船眺視半島上一景一物，沿岸山巒叠翠，海碧天藍。修道院零零散散地分布在山上，有的在幽谷內隐藏，有的建在斷岩絕壁上，千年以來屹立不倒，堪稱奇蹟。三小時的航程眺視幾個主要修道院，包括佐希亞里奧斯院、聖潘代萊蒙院(又稱俄羅斯院)、西蒙岩院、達夫尼港及高2033米的阿索斯山等。

導遊精神矍鑠，侃侃而談，細說聖山歷史及修士生活狀況:

「他們至今沿用著『拜占庭時間』，即是我們每天的日落，就是他們每天的開始，因此每天的起算時間都有所不同; 他們在山內過著簡樸生活，每天8小時祈禱，8小時工作及8小時休息; 收入來源以農務、漁業及外間捐贈為主; 驢仔是唯一交通工具穿梭聖山範圍; 山內沒有電視，沒有收音機，只靠幾部舊式電話對外通訊; 每天只用兩餐，不可吃肉，用餐時不可說話; 他們不洗澡只抹身以示心靈潔淨; 修士離世後只入土兩年，然後將其骸骨出土，頭骨都寫上修士的姓名及離世日期，永久存放在修道院的存骨堂內。」

一段船程長了不少知識，了解希臘鮮為人知的一面……

[明登小推: 希臘橄欖油炸出來的魷魚圈，百吃不厭@@]

作者_明登簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登

欄名 : 各友國行

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