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【氣炸Party@iM網欄】乞丐雞變富貴雞 掩不住的闊氣（內附氣炸富貴雞食譜）

名人薈萃 09:45 2020/09/23

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這道蘇州菜，相傳出身低微，卻在清代一洗頹風，以致古今中外，不論富貧，甚至在虛幻世界，也一直廣受愛戴，不曾被冷落。
這菜的典故家傳戶曉：江蘇常熟虞山，草根最低層討飯吃的叫花子（乞丐），鑽進一戶農家的雞窩裏偷抓了只雞，但在缺炊具，欠調料的狀況下乞丐突發奇想。
他把雞內臟取出，在荷塘邊摘了塊大荷葉將雞包起，外面裹上一些泥巴，再在地上挖個坑把雞埋進去，取了枯枝就地點火燒了起來。等到泥巴逐漸發黃，幹透之後，往地上一摔，雞毛也跟著脫落，散發著撲鼻的香味，且滲著清心的荷香。
這就是知名的「乞丐雞/叫化雞」！自1972年兩次獲載入《中國名菜譜》，又叫「花童雞」。
 
乾隆加持 身價不同凡響
有說乾隆皇帝一次微服私訪，誤入荒野，就在饑腸轆轆之時，有個乞丐將乞丐雞送給他。乾隆餓了﹑吃了﹑愛極了，問這菜的名稱。乞丐見這公子相貌富貴，不好意思說出「乞丐雞」，便亂吹說這雞叫「富貴雞」。
想不到經乾隆皇帝金口, 乞丐雞一夜成名，就變成名氣大了的「富貴雞」!，
 
虛幻世界的蘇州菜
它在虛幻時空也非常有名。膾炙人口的金庸武俠小說《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》裡，武功絕頂的「天下五絕」之一「北丐」洪七公， 也拜倒乞丐雞下。黃蓉烹調這味菜色給師父九指神丐洪七公吃，令他滿心歡喜，成功把洪七公哄騙出教郭靖武功 。

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富貴雞的「大咖」：雲南大頭菜
炮製富貴雞，最吸引的是它的餡料，包括肉絲、洋蔥、北菇、薑絲，蒜蓉，最後是大頭菜，以突出香味。大頭菜和洋蔥這兩種最重要的餡料，在烤焗時充分發揮出香濃味道，滲到雞肉之中，添加滋味。
大頭菜之中的「大咖」就是雲南大頭菜，是雲南省歷史悠久的土特產品。明末清初之前就有種植，100年前，昆明「永香齋」研發的玫瑰大頭菜，還在1911年的巴拿馬萬國博覽會獲獎。
大頭菜就是芥菜，將芥菜頭削皮切塊，再用鹽進行醃制，再以醅子醬，老玫瑰糖及老白醬等製成的醬汁醬醃。經三個月的儲存發酵後，醃制好的玫瑰大頭菜皮色黑亮，內裡是褐紅，濕潤柔軟，切片絲生當涼拌，或夾著炒豬肉絲、或剁細煮湯熟吃都非常可口。雲南紅三剁和黑三剁更是雲南著名的家常菜。
 
荷香乞兒雞，以往酒樓多以泥包裹焗製，但現在多改用麵粉代替。出爐的乞兒雞上桌時麵包香氣撲鼻，打開後麵包的香氣混著荷葉清香，加上肉汁豐富嫩滑的雞肉，果然令人食指大動！
 
氣炸富貴雞做法： 
1.    宜挑選重約2斤左右的龍崗雞，或黃油雞。以鹽、花雕、老抽等醃料塗抹在全雞(雞腔包括)上，靜置至少30分鐘。
2.    乾荷葉放入暖水內浸軟，抹乾待用，再用2湯匙油搽勻整塊荷葉。
3.    豬肉、大頭菜、冬菇、薑，全切絲，蒜頭剁蓉。肉絲放入醃料，大頭菜絲混以少許糖。
4.    爆香餡料，並用花雕和蠔油來吊味，令餡料的香氣更濃鬱突出。
5.    將爆香餡料釀入雞肚中。
6.    將雞放在荷葉面中央，收起葉邊覆蓋雞身，包成長方形狀包裹般。
7.    用荷葉包住後，再包上錫紙。
8.    AF 180度 50分鐘，再燜20分鐘。
 

作者_樂山樂水簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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