【美國大選懶人包】特朗普拜登外交政策一文看懂

美國總統大選辯論於本港周三早上展開。自從美國共和黨總統特朗普2016年勝選後，非一般的外交取態和政策，大大改變了全世界的外交格局，繼美蘇冷戰之後再次引發大國角力，中美關係前所未有地緊張。2020年11月3日美國大選在即，外界都關注特朗普和民主黨對手拜登的外交取態，將引領世界走向鬥爭抑或和平。

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中國

特朗普自詡為數十年來第一個敢於對抗中國的美國總統，誓要把那些被中國「搶走」的美國就業職位奪回，於是發起對中國的貿易戰。雙方邊打邊談，至今年1月終於達成首階段貿易協議，迫使中國向美國大量增購農產品，被視為特朗普一次外交勝利。

但隨着新冠肺炎疫情爆發，病毒輾轉傳入美國，特朗普把疫情責任指向中國，導致中美關係再次轉差，也令次階段貿易談判無法展開。此外，特朗普政府也愈來愈高調與頻繁跟台灣互動往來，也進一步觸發中美之間的緊張。

拜登被批評為親中，包括其兒子亨特在中國享有生意利益，但他否認。拜登更反指，特朗普政府的混亂才是真正幫助中國崛起，因為特朗普疏遠美國傳統盟友、退出全球化機構的領導角色，讓中國有機可乘。

拜登表明一旦當選，將扭轉特朗普現時政策，撤銷對中國關稅，改以多邊形式向中國施壓。

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▲ 拜登被指親中。圖為他任副總統訪華期間，跟中國國家主席習近平碰杯。

中東

特朗普屢次質疑美軍介入中東的得益，包括2003年伊拉克戰爭，上任後逐步撤走駐伊拉克和阿富汗的美軍。而為實現在阿富汗全面撤軍，特朗普政府更跟塔利班達成協議。

上任後，特朗普撕毀了前任總統奧巴馬年代所簽署的伊朗核協議，改為施加嚴厲制裁，但引起部分有份簽約的國家不滿。在今年1月，特朗普更下令美軍擊殺伊朗革命隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。

特朗普近期積極為以色列牽線，尋求跟區內一眾阿拉伯國家建交，並已成功爭取阿聯酋和巴林承認以色列。特朗普此舉既為幫助以色列突破孤立，同時也為團結區內力量對付伊朗。

拜登則反對撕毀伊朗核協議，尋求以外交途徑再次跟伊朗達成核協議。他又批評擊殺蘇萊曼尼的決定，使美伊步向衝突。他認為，美軍應該把中東任務收窄至反恐，打擊基地組織和伊斯蘭國，並跟區內盟友合作。

以色列方面，拜登歡迎區內阿拉伯國家跟以色列建交，並表示將利用這些進展，推動達至以巴兩國方案。

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▲ 特朗普安排以色列、巴林和阿聯酋三國代表在白宮簽署協議，確認關係正常化。

北韓

特朗普破天荒跟北韓領袖金正恩3度會面，並簽署協議，尋求以北韓放棄核武換取放寬制裁，一度被視為特朗普的重大外交成果。不過，隨著美國跟北韓及後談判缺乏進展，雙方就哪一方先讓步爭持不下，令談判成果似是無疾而終。

拜登則批評特朗普放棄了美國對北韓的制衡，但取得的回報乏善足陳，強調他不會無條件跟金正恩會晤。

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▲ 特朗普和金正恩的第三次會面，發生在南北韓邊境。

盟友

特朗普上台後屢次公開批評北約盟友的軍費開支不足，形容對方是佔美國便宜，惹來廣泛不滿。他近期更把駐留德國的近萬名士兵撤走，因此廣受非議，連共和黨人也力勸特朗普，重申美德聯盟有助抗衡中俄在歐洲的影響力。

特朗普又輕視聯合國及其相關的全球化組織，甚至決定退出世界衛生組織和巴黎氣候變化協定。

拜登則表明，上台後會重新加入遭特朗普退出的國際組織，並會加強跟北約盟友的聯繫。

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▲ 特朗普的政治不正確取態，令他與盟友關係緊張。

責任編輯：陳啟賢