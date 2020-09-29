  • 28°C
香港時間 : 2020929日 (二) 17:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選懶人包】特朗普外交打破慣例 拜登冀撥亂反正

環球政治 16:05 2020/09/29

分享：

美國總統大選辯論於本港周三早上展開。自從美國共和黨總統特朗普2016年勝選後，非一般的外交取態和政策，大大改變了全世界的外交格局，繼美蘇冷戰之後再次引發大國角力，中美關係前所未有地緊張。2020年11月3日美國大選在即，外界都關注特朗普和民主黨對手拜登的外交取態，將引領世界走向鬥爭抑或和平。

【美國大選】特朗普勢搶風頭 周三總統辯論看點一覽【下一頁】

【美國大選懶人包】總統大選如何運作 一文看懂【下一頁】

【美國大選懶人包】特朗普承諾兌現一覽 中美議題有待努力【下一頁】

  • 中國

特朗普自詡為數十年來第一個敢於對抗中國的美國總統，誓要把那些被中國「搶走」的美國就業職位奪回，於是發起對中國的貿易戰。雙方邊打邊談，至今年1月終於達成首階段貿易協議，迫使中國向美國大量增購農產品，被視為特朗普一次外交勝利。

但隨着新冠肺炎疫情爆發，病毒輾轉傳入美國，特朗普把疫情責任指向中國，導致中美關係再次轉差，也令次階段貿易談判無法展開。此外，特朗普政府也愈來愈高調與頻繁跟台灣互動往來，也進一步觸發中美之間的緊張。

拜登被批評為親中，包括其兒子亨特在中國享有生意利益，但他否認。拜登更反指，特朗普政府的混亂才是真正幫助中國崛起，因為特朗普疏遠美國傳統盟友、退出全球化機構的領導角色，讓中國有機可乘。

拜登表明一旦當選，將扭轉特朗普現時政策，撤銷對中國關稅，改以多邊形式向中國施壓。

【美國大選懶人包】兩黨候選人抗疫功過 一文看懂【下一頁】

【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨政策一文看懂【下一頁】

拜登被指親中。圖為他任副總統訪華期間，跟中國國家主席習近平碰杯。

  • 中東

特朗普屢次質疑美軍介入中東的得益，包括2003年伊拉克戰爭，上任後逐步撤走駐伊拉克和阿富汗的美軍。而為實現在阿富汗全面撤軍，特朗普政府更跟塔利班達成協議。

上任後，特朗普撕毀了前任總統奧巴馬年代所簽署的伊朗核協議，改為施加嚴厲制裁，但引起部分有份簽約的國家不滿。在今年1月，特朗普更下令美軍擊殺伊朗革命隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。

特朗普近期積極為以色列牽線，尋求跟區內一眾阿拉伯國家建交，並已成功爭取阿聯酋和巴林承認以色列。特朗普此舉既為幫助以色列突破孤立，同時也為團結區內力量對付伊朗。

拜登則反對撕毀伊朗核協議，尋求以外交途徑再次跟伊朗達成核協議。他又批評擊殺蘇萊曼尼的決定，使美伊步向衝突。他認為，美軍應該把中東任務收窄至反恐，打擊基地組織和伊斯蘭國，並跟區內盟友合作。

以色列方面，拜登歡迎區內阿拉伯國家跟以色列建交，並表示將利用這些進展，推動達至以巴兩國方案。

【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗【下一頁】

【美國外交分析】特朗普促成中東三贏方案 伊朗獨憔悴【下一頁】

特朗普安排以色列、巴林和阿聯酋三國代表在白宮簽署協議，確認關係正常化。

  • 北韓

特朗普破天荒跟北韓領袖金正恩3度會面，並簽署協議，尋求以北韓放棄核武換取放寬制裁，一度被視為特朗普的重大外交成果。不過，隨著美國跟北韓及後談判缺乏進展，雙方就哪一方先讓步爭持不下，令談判成果似是無疾而終。

拜登則批評特朗普放棄了美國對北韓的制衡，但取得的回報乏善足陳，強調他不會無條件跟金正恩會晤。

【美國大選懶人包】疫情下郵寄選票增 法律爭議一覽【下一頁】

【美國大選懶人包】疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招【下一頁】

特朗普和金正恩的第三次會面，發生在南北韓邊境。

  • 盟友

特朗普上台後屢次公開批評北約盟友的軍費開支不足，形容對方是佔美國便宜，惹來廣泛不滿。他近期更把駐留德國的近萬名士兵撤走，因此廣受非議，連共和黨人也力勸特朗普，重申美德聯盟有助抗衡中俄在歐洲的影響力。

特朗普又輕視聯合國及其相關的全球化組織，甚至決定退出世界衛生組織和巴黎氣候變化協定。

拜登則表明，上台後會重新加入遭特朗普退出的國際組織，並會加強跟北約盟友的聯繫。

美軍1.2萬人從德國撤走 特朗普斥德沒履行北約軍費承諾【下一頁】

特朗普不准北約袖手 促加強介入中東制伊朗【下一頁】

特朗普的政治不正確取態，令他與盟友關係緊張。

責任編輯：陳啟賢

相關文章

【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨候選人觀點一覽
今日
【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨候選人觀點一覽
【美國大選懶人包】拜登揚言再入世衛 候選人抗疫取態一覽
今日
【美國大選懶人包】拜登揚言再入世衛 候選人抗疫取態一覽
【美國大選懶人包】疫情下郵寄選票增 法律爭議成焦點
今日
【美國大選懶人包】疫情下郵寄選票增 法律爭議成焦點
【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力
今日
【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力
【美國大選懶人包】總統大選如何運作 了解選舉人票最關鍵
今日
【美國大選懶人包】總統大選如何運作 了解選舉人票最關鍵
地緣政治 選舉 總統大選 特朗普 拜登 外交 全球化 貿易戰 金正恩 中美關係

上一篇文章

【美國大選懶人包】拜登揚言再入世衛 候選人抗疫取態一覽

下一篇文章

【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普勢搶風頭 周三總統辯論看點一覽
【美國大選】特朗普勢搶風頭 周三總統辯論看點一覽
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間16:00）
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽