【知行的投資世界@iM網欄】普洱生茶王一班章茶與三大寨子

最近在疫情限聚令下，還是多喝普洱茶以提高免疫力，上兩篇跟大家分享過關於老普洱餅茶的歴史及品飲，今期就跟大家談談古茶山生茶的開發與特色。

古茶園包括的茶山特別多，其中最有名的為老班章區、(昆綠)山、賀開山、廣別老寨、易武茶區、(景菊)古茶區、景邁山、無量山等等。古人在談到普洱茶時，每每以「班章為王、易武為后」來形容，這是西雙版納人對班章、易武這兩個茶區的稱號。

先說班章茶，它以霸氣稱王，其茶質入口苦，但迅速能在口中化為幽幽的茶香，停留持久，茶味的回甘深入喉底，持久不散。致於易武茶方面，品味剛剛與班章茶相反，以悠長香甜見稱，茶香含有豐富的果香味，若存放10年以上，即出現梅子香味，非常香甜，香氣亦留口持久。

早年的老班章茶葉只用來併配在茶餅上，以增加茶餅的氣勁，是調節茶味的一部分，並沒有將老班章茶純料做為茶餅。而以此茶做為純料的，只是從2004年才開始。

班章位於西雙版納州勐海縣布朗山系，距離市區有60多公里，海拔平均在1,800公尺之上。班章區屬於哈尼族的寨子所在，並分有老班章與新班章兩個寨子。而在老班章寨的附近，亦有老曼峨寨，故此，在勐海人來說，班章茶一般是指老曼峨、老班章、新班章三個寨子的茶。

若要區分老班章、新班章、老曼峨的特點，在品飲上，老班章霸氣強，回甘度深，生津亦非常持久，茶的內含物豐富，雖然開始品飲的時候覺得苦，但隨即很快就溶化掉。新班章的品味與香味與老班章相類似，但新班章在霸氣上與回甘度上亦能及上老班章區，生津亦能持久。

老班章與新班章在其茶香氣上來說，均含有獨特的花香味，留口持久。致於老曼峨，本身茶味非常苦，亦未能即時溶化掉，但霸氣足。而在較乾燥的冬天時品飲，會感覺到非常香甜。

▲ 1997華聯青磚500克

若論品味與價值，當然以老班章排首位，其次是新班章，之後則以老曼峨為第三。現時新製的老班章茶飯，價格並不便宜，一般今年的老班章茶餅，大約需要8,000元人民幣一片。雖然較為昂貴，但由於其霸氣及回甘度深，香味獨特持久，故此亦是收藏普洱茶的必收茶品。此外，收藏老班章的茶餅，應以春茶為最好，因為茶氣及香氣夠純，回甘持久，是不可多得的茶種。至於較早期的老班章茶餅例如2003的大益6星孔雀青餅，現在的價格已炒升至53萬人民幣一片，其在4年前價格才十多萬人民幣一片，現在價格升值之高簡直令人難以置信。另外，2003的大白菜班章4星青餅亦賣到12萬人民幣一片。其中最便宜可算是1997華聯500克青磚，這亦是老班章料所做的，而價格只是3.50萬人民幣一磚。假以時日，價格必定大升。所以普洱茶的確是考眼光做投資的一個另類產品。

▲ 2003 大白菜 4星老班章

▲ 2003大益6星孔雀老班章

作者_潘鐵珊簡介： 外號知行者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬卽逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

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