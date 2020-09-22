【搜游食誌@iM網欄】香港首家「味道圖書館」　家傳食譜「書」香「味」濃

「疫境」自強是企業營商求存的不二法門，亦是我多年來堅持的大膽嘗新，跨界合作，隨時裝備變「營」轉「型」！非常多謝文化出版業好友推介，得以同歐陽應霽先生籌劃的香港首家「味道圖書館」，協作推出「家傳食譜」項目。

▲ PMQ元創方是活化原荷里活道已婚警察宿舍的創意項目。

驚訝香港竟然有此首創嗎？趕快到位于中環鴨巴甸街PMQ元創方B座5樓的「味道圖書館」，細味閱讀的樂趣，感受「味道」的原味真諦是什麼？味道圖書館內有一個開放式廚房，藉著「烹飪分享」帶出味道與生活的情感交流。深度認識味道又豈止甜、酸、苦、辣呢？閱讀間分成三個斗室的佈局，整個環境、氛圍，教人完全融入書香世界。

▲ 寧靜舒適的閱讀室，大大提升書香味。

▲ 寧靜舒適的閱讀室，大大提升書香味。

首間是放滿了世界各地美食食譜的書籍，讓愛「煮」人,細味創作食譜的樂趣；次間是搜羅了相關中華美食歷史、文化書籍，飲食生活就是歷史民生的寫真；最後是視像多媒體文化交流活動室，常常舉辦分享會。特別感謝「家傳食譜」的每位嘉賓「煮」人，示範他們的家傳食譜，充滿家的溫馨和歡樂，帶出「家常菜」才是永遠吃不厭的人間美食。

▲ 開放式廚房帶出分享是最好的情感味道。

▲ 開放式廚房帶出分享是最好的情感味道。

專業的職人是非常值得我們敬佩和學習，就在味道圖書館咫尺距離的「天海」，是來自靜岡的長澤佳明師傅主理，他那份專注和敬業，改變了我對炸物的看法。天婦羅菜式看似簡單，油炸而已，但細想他能控制自如，每位食客的天婦羅由首度炸物至結束共8道菜，食材入口温度、脆漿厚薄度、顏色、油光亮度完全均勻一致，那份對享用人的尊重，對自己手藝的自重，傳遞一份與人交流，豈止是美味，是難忘的體貼。

▲ 「平安」菜單，寓意健康

▲ 「平安」菜單，寓意健康

是日菜單名為「平安」，合共8道天婦羅菜式，海鰻天婦羅配飯為主食，以梅子甜品結束。和食就是可以如斯細緻動人，疫情下送上一份祝福；大家邊聊邊食，那份寫意，已是超值！

▲ 太刀魚

▲ 稚鮎

▲ 紋甲烏賊

長澤先生全程專注，不茍言笑，禮儀十足，不亢不卑，讚！因應四季，從日本直接進口適時食材，設計菜單，雖未見「大葉海膽」和「稚鲇」列表上，是有點失望，但是日廚師發辦叫我們仨極度欣賞，太刀魚油炸後，魚肉保持如絲幼滑，而鱚魚則爽口彈牙，兩者的反差迴響叫人回味；紋甲烏賊恰好5分熟度，外酥內軟，質感猶勝帶子。絕不可小看野菜，他拿捏準確，菇菌蔬食各「色」添香、爭妍競麗般奪目，蔬菜甜香味並無因油炸而流失，絕不輸任何一道海鮮、肉食。每一口天婦羅都挑起您誓要追加的癮頭。

▲ 海膽炸蝦紫菜手卷

當晚令我神魂的是 - 紫菜海膽炸蝦手卷，食材是4層配搭，鮮甜嫩滑的海膽，配上酥脆爽口炸蝦，加入軟糯甜香壽司飯，外加一片薄脆紫菜，咬一口便叫我瞠目，齒頰間盡是鮮、香、酥、脆、爽、軟、滑、糯！每一口都珍而重之，用心嘴嚼，老實說，真的不可能手機先食，錯失最佳嘗味期。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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