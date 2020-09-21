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【印度疫情】疫情未息泰姬陵照重開 遊客慕名睇日出

環球社會熱點 17:11 2020/09/21

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印度疫情未息泰姬陵照重開 遊客慕名睇日出

印度疫情未息，但泰姬陵照樣重開。與疫情前不同的是，泰姬陵只設網上售票，每日接待遊客的人數由疫情前平均的2萬，大減至每日5000人。首日重開只有不足300人入場，遊客入場前須量度體溫，遊覽時要嚴守社交距離限制。

泰姬陵關閉6個月後重開，有遊客一早到場欣賞日出。早早已入場的遊客Aditya Diksha由印度中部，駕駛12小時到泰姬陵，稱「6個月以來第一次來參觀，感覺良好」。

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印度考古研究所負責監察泰姬陵的主管斯瓦恩卡爾（Vasant Swarnkar）表示，泰姬陵開放時，會要求所有人遵守防疫限制。

泰姬陵附近的酒度負責人納克維（Abid Naqvi）指，自印度3月封城以來，酒店房訂單跌至零，預計泰姬陵重開後，可以捱多4至6個月。渡假村Ekaa Villa去年以接近100萬美元興建而成，房間一度爆滿。

印度再多近8.7萬人確診，暫時未見回落跡象，死亡人數增加1130至超過8.7萬人。印度累計有549萬人染疫，僅次於美國。若印度確診人數以目前的速度增加，將在未來數周超越美國的679萬人，但其感染比率較美國、英國和巴西低。

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印度疫情未息，但泰姬陵照樣重開，多名遊客慕名到訪看日出。

責任編輯：鄧燕君

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