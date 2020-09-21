【買樓理財】聽代理教路　攜票睇樓顯誠意　終購得心水單位

疫情緩和，買家加快入市，惟部分業主開始縮減議價空間，甚至反價封盤。有買家早前遭業主反價，未能成功上車，故聽從代理意見，帶票睇樓，讓業主知道自己是「實客」，並非「運桔」，終購得心水單位。

【買樓上車】睇樓帶票真有用？ 業主見誠意 終肯減價賣樓【下一頁】

中原林恩信說，荃灣名逸居3座高層D室，實用面積530平方呎，原叫價830萬元放盤，早前減價10萬元，終以820萬元易手，實用呎價15,472元。他續說，買家為同區上車客，早前遭業主反價封盤，為免再錯失入市機會，故聽從代理建議帶票睇樓，若遇心水單位，可即時落票承接。

【買樓上車】樓齡僅5年 首期不用40萬 洪水橋有盤揀 上車客首選？【下一頁】

林恩信又稱，受惠活化工廈政策，名逸居附近有多幢工廈，如亞洲脈絡中心、王子工業大廈、萬象工業大廈，將規劃重建成住宅，料該區日後環境、配套以及物業升值潛力，定必有很大的提升空間。他續說，名逸居以用家為主，少有放盤，現時約有10個放盤，入場單位為1座中層B室，實用面積551平方呎，叫價830萬元。

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