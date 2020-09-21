【營銷智慧@iM網欄】免費資訊愈多 對網上教學市場反更有利?

筆者一直致力協助中小企轉型，其中對教育行業更是大力支持。在發展網上教育的兩年間，筆者發現很多擁有一技之長的人因為種種原因卻步，埋沒了自己的專業知識。很多人都會錯覺認為，在資訊氾濫的年代，知識、資訊會變得廉價且不值錢，事實又是否如此？

著名暢銷書《後真相時代》就指，在網絡時代，由於人人都可以發放訊息，訊息的發放來源變得碎片化，使很多人都會選擇相信與自己看法相同的訊息，只拾起與自己價值觀相同的「碎片」，而非相信整體的事實。

這本書的核心思想雖然是講述何謂真相，但當中很多說法也很值得我們參考，尤其是資訊爆炸及碎片化的問題。現在一般人只要想立即得到某方面的訊息，只要經搜尋器搜尋便能知道，但所得來的訊息都是十分破碎，你也可以慢慢將這些訊息慢慢拼湊成一個整體，但過程中浪費了很多時間，如果部份資料有誤，更會令你走上冤枉路。

例如一位對投資有興趣的人，他可以Google找出很多與投資相關的教學文章或短片，但很多時這些資訊多數都是片面的。如果他只靠網上的免費資訊學習一個投資法，可能要花很長時間，篩選並閱讀每篇文章及短片，而且一個對投資認識甚少的人，又如何得知他所看的文章孰好孰壞？稍不留神，分分鐘會學壞手勢，導致不必要的損失。

網上課程的出現正正是將這些「破碎」的資訊拼湊成一個整體，只要是對該課程有興趣的學生，也會願意花錢獲得一個完整的知識，關鍵是你的課程能否帶領學生到零到一、由不懂到懂地到達目的地。筆者敢說，在資訊沒有那麼氾濫的年代，普羅大眾反而有更多機會接觸完整的資訊和知識，但當我們踏入「後真相時代」，完整的資訊和知識就反而顯得珍貴。

筆者曾為一為日語導師開辦日語網上課程。起初這位導師也不太看好，認為市場上有很多日語教學短片、練習等，更擔心日語教學已沒有市場。但他的課程令學生在短間內由不懂變成專業，故只需半年，他已賣出了多個課程，每月新學生人數達63人，扣除各開支後，現時平均每月收入更達30000元，正正印證筆者所言。

但要留意，「完整」並不是指「冗長」，這位日語導師成功背後，是因為有完善的課程規劃。要明白一塊豬扒很難一口吞下肚，但食客將它切開一小塊就會較易入口；設計課程也是如此，整個課程應該分開5-7個里程埤（Checkpoint），每個里程埤都有若干條5-10分鐘的教學片，每當學員完成一個里程埤時，就會自得感覺良好，從而更有動力繼續上課。當然，上述所指只是設計課程的其中一個重要元素，其他注意細節，日後再談。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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