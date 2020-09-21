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【宏觀中國】快遞下鄉進入第7年　農村快遞覆蓋率達97.7%

股樓投資 17:01 2020/09/21

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受疫情拉動，不少綫下的銷售轉到綫上，間接帶旺了快遞行業。資料顯示，今年首八個月全國快遞量同比增長25%。

【騰訊股價】瑞銀指美國針對騰訊手遊屬短期影響　料大選後有改善 維持目標價650元，詳情請按【見下頁

事實上，中國郵政快遞業不止在城鎮的滲透率高，自從推行「快遞下鄉」後，7年下來農村的快遞覆蓋率已達到97.7%，帶動了農材電商發展和消費增長，收窄了城鄉的差距。

國家郵政局局長馬軍勝表示，2014年剛推出「快遞下鄉」，當時覆蓋率才只有50%，至今年8月底止已到達97.7%，可見發展快速。而其中的關鍵在於，農民本來對此服務就很有需求。

【大行點睇】瑞信看淡賭收預測　美高梅股價跌近7％，詳情請按【見下頁

「快遞下鄉」的主要作用則在推動工業品下鄉和農產品進城，為貧困地區脫貧發揮了作用。馬軍勝稱：「去年一年在農村收投包裹150億件，農村的快遞包裹平均一件60多元左右，支撐了工業品下鄉和農產品進城超過8,700億元。」

他舉例，以往平谷大桃通過傳統路邊擺攤，每一斤只賣2元多人民幣，但通過網絡賣到城市，一斤可賣5至6元人民幣，理應可調高了農民的收入。

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記者：林衛

速遞股 行業 中國 經濟

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