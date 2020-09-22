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【方圓公關人生@iM網欄】安全、私隱、優惠、體驗、感覺 選擇虛擬銀行五大要求

名人薈萃 08:45 2020/09/22

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大家在選擇虛擬銀行之前，先別擔心存款保障問題，因為獲香港金管局發牌的虛擬銀行都是香港存款保障委員會成員，跟傳統銀行一樣，符合存款保障資格的存款人可享最高50萬港元擔保。由慣性的傳統銀行，逐步進步至虛擬銀行的應用是時代趨勢，目前使用當然仍處「試用期」，而市場對虛擬銀行的關注多集中於：安全、私隱、優惠、體驗，大家可在市場自由比較選擇。

虛擬銀行沒有實體分行，主要透過手機提供銀行服務，因此網絡安全相當重要。而保障客戶戶口的安全措施包括用作加密、核實身份和防詐騙工具及技術，如已營業中的MOX Bank，推出了亞洲首張全功能無號碼銀行卡（Mastercard系統），私隱和安全度提升，資料嚴密地儲存在流動應用程式中，一旦遺失可即時在手機鎖卡。當然市民自身的安全意識亦要提高，提防網絡詐騙，例如常見的「網絡釣魚」手法，騙徒通常訛稱自己是值得信賴的人或機構，並企圖透過電子通訊方式（電郵、電話、網站）竊取個人資料、銀行戶口、信用卡或私人密碼。通常網絡釣魚郵件會誘導詐騙對象點擊網址，從而進入一個假冒真實機構的網站，並要求提供個人資料，甚至可能建立偽冒的流動應用程式。

除了網絡安全的考慮，消費者在選擇虛擬銀行通常會計算「着數」，貨比三家，在八間獲發牌的虛擬銀行當中，以MOX Bank提供1%的存款年利率就比較有驚喜，比傳統銀行高息得多，亦應該是目前已開業營運的虛擬銀行中最高，而且每日派息結算，對消費者慷慨；此外又有包括不同商戶的1%（任何商戶／無上限）或5%（特定創始商戶／上限＄1,000）現金回贈優惠，而回贈的現金自動存入戶口賺利息，應該是頗好的服務體驗。

除了上述「安全、私隱、優惠、體驗」的選擇考量，筆者選擇虛擬銀行還有個條件，就是「感覺」，有渣打香港、電訊盈科、香港電訊做股東的MOX  Bank，既有歷史悠久的發鈔銀行背景，相對地整體比較「香港」，感覺也親切。

本港虛擬銀行仍處初起步試用階段，誰能跑出成為贏家言之尚早，預計虛擬銀行將有助擴闊本港銀行服務選擇，並推動行業創新與客戶體驗，但同時難免令銀行業競爭更趨激烈。有指虛擬銀行的可信性及安全性較傳統銀行低，換個角度，傳統銀行近年亦持續積極地利用數碼科技及應用程式介面（API）及相關技術優化服務，又何嘗不是希望與金融科技接軌以免被時代淘汰？

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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